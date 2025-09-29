$41.480.01
11:33 • 82 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 2620 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13370 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5176 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24590 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47239 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69364 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50187 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44190 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66589 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 162938 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності

Київ • УНН

 • 2580 перегляди

Європейський Союз планує нові обмеження на поїздки російських дипломатів у країнах ЄС для мінімізації ризиків підривної діяльності. Російські дипломати тепер повинні заздалегідь повідомляти про плани подорожей та надавати деталі маршруту.

ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності

Європейський Союз може запровадити нові обмеження на поїздки російських дипломатів у країнах ЄС. За даними відомства ЄС, це рішення покликане мінімізувати ризики підривної діяльності та поширення пропаганди, пов’язаної з війною росії проти України. Про це йдеться у матеріалі EUobserver, пише УНН.

Деталі

Згідно з запропонованими правилами, російські дипломати, які базуються в одній із європейських столиць, повинні заздалегідь повідомляти місцеві влади про плани подорожей через інші країни, надаючи деталі маршруту, транспортного засобу та часу перетину кордонів. 

Крім того, кожна держава ЄС зможе за власним рішенням заборонити або вимагати спеціальний дозвіл на проїзд територією. Нові обмеження стосуватимуться не лише дипломатів, а й консульського та технічного персоналу російських місій, а також членів їхніх родин.

Згідно з двосторінковою пропозицією служби закордонних справ ЄС, з якою ознайомився EUobserver, їм (російським дипломатам та посадовцям – ред.) також потрібно буде вказати "марку, тип та номерний знак" їх автомобіля, а також передбачувані пункти перетину кордону та дати в'їзду та виїзду

– йдеться в матеріалі EUobserver.

В ЄС кажуть, що така необхідність заходів пояснюється тим, що російські дипломати "часто були залучені до діяльності, яка сприяє агресії росії проти України", зокрема поширювали проросійську риторику та здійснювали інформаційні маніпуляції в європейських столицях. 

Санкції суттєво обмежили геополітичний вплив росії в Латинській Америці – розвідка28.09.25, 16:18 • 4318 переглядiв

Крім того, сотні російських дипломатів діяли під прикриттям шпигунів, вербуючи громадян ЄС для диверсій та збору розвідданих.

Новий режим пересування дипломатів покликаний обмежити такі практики та паралельно створює прецедент для можливих заходів паритету – зменшення кількості російських представників у Європі у відповідь на обмежену присутність європейських дипломатів у москві.

Проєкт обговорювали посли країн ЄС у Брюсселі, і попередньо він отримав позитивну оцінку. Проте окремі держави, зокрема Угорщина та Словаччина, які традиційно підтримують москву, можуть накласти вето на жорсткіші обмеження.

Лідери ЄС наполягають на переформатуванні ЄС на тлі агресивних дій путіна - Politico29.09.25, 10:24 • 2256 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейський Союз
Брюссель
Європа
Словаччина
Угорщина
Україна