ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Київ • УНН
Європейський Союз планує нові обмеження на поїздки російських дипломатів у країнах ЄС для мінімізації ризиків підривної діяльності. Російські дипломати тепер повинні заздалегідь повідомляти про плани подорожей та надавати деталі маршруту.
Європейський Союз може запровадити нові обмеження на поїздки російських дипломатів у країнах ЄС. За даними відомства ЄС, це рішення покликане мінімізувати ризики підривної діяльності та поширення пропаганди, пов’язаної з війною росії проти України. Про це йдеться у матеріалі EUobserver, пише УНН.
Деталі
Згідно з запропонованими правилами, російські дипломати, які базуються в одній із європейських столиць, повинні заздалегідь повідомляти місцеві влади про плани подорожей через інші країни, надаючи деталі маршруту, транспортного засобу та часу перетину кордонів.
Крім того, кожна держава ЄС зможе за власним рішенням заборонити або вимагати спеціальний дозвіл на проїзд територією. Нові обмеження стосуватимуться не лише дипломатів, а й консульського та технічного персоналу російських місій, а також членів їхніх родин.
Згідно з двосторінковою пропозицією служби закордонних справ ЄС, з якою ознайомився EUobserver, їм (російським дипломатам та посадовцям – ред.) також потрібно буде вказати "марку, тип та номерний знак" їх автомобіля, а також передбачувані пункти перетину кордону та дати в'їзду та виїзду
В ЄС кажуть, що така необхідність заходів пояснюється тим, що російські дипломати "часто були залучені до діяльності, яка сприяє агресії росії проти України", зокрема поширювали проросійську риторику та здійснювали інформаційні маніпуляції в європейських столицях.
Крім того, сотні російських дипломатів діяли під прикриттям шпигунів, вербуючи громадян ЄС для диверсій та збору розвідданих.
Новий режим пересування дипломатів покликаний обмежити такі практики та паралельно створює прецедент для можливих заходів паритету – зменшення кількості російських представників у Європі у відповідь на обмежену присутність європейських дипломатів у москві.
Проєкт обговорювали посли країн ЄС у Брюсселі, і попередньо він отримав позитивну оцінку. Проте окремі держави, зокрема Угорщина та Словаччина, які традиційно підтримують москву, можуть накласти вето на жорсткіші обмеження.
