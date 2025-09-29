ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
Киев • УНН
Европейский Союз планирует новые ограничения на поездки российских дипломатов в странах ЕС для минимизации рисков подрывной деятельности. Российские дипломаты теперь должны заранее сообщать о планах поездок и предоставлять детали маршрута.
Европейский Союз может ввести новые ограничения на поездки российских дипломатов в странах ЕС. По данным ведомства ЕС, это решение призвано минимизировать риски подрывной деятельности и распространения пропаганды, связанной с войной России против Украины. Об этом говорится в материале EUobserver, пишет УНН.
Подробности
Согласно предложенным правилам, российские дипломаты, базирующиеся в одной из европейских столиц, должны заранее уведомлять местные власти о планах поездок через другие страны, предоставляя детали маршрута, транспортного средства и времени пересечения границ.
Кроме того, каждое государство ЕС сможет по собственному решению запретить или потребовать специальное разрешение на проезд по территории. Новые ограничения будут касаться не только дипломатов, но и консульского и технического персонала российских миссий, а также членов их семей.
Согласно двухстраничному предложению службы иностранных дел ЕС, с которым ознакомился EUobserver, им (российским дипломатам и чиновникам – ред.) также нужно будет указать "марку, тип и номерной знак" их автомобиля, а также предполагаемые пункты пересечения границы и даты въезда и выезда
В ЕС говорят, что такая необходимость мер объясняется тем, что российские дипломаты "часто были вовлечены в деятельность, которая способствует агрессии России против Украины", в частности распространяли пророссийскую риторику и осуществляли информационные манипуляции в европейских столицах.
Кроме того, сотни российских дипломатов действовали под прикрытием шпионов, вербуя граждан ЕС для диверсий и сбора разведданных.
Новый режим передвижения дипломатов призван ограничить такие практики и параллельно создает прецедент для возможных мер паритета – уменьшения количества российских представителей в Европе в ответ на ограниченное присутствие европейских дипломатов в Москве.
Проект обсуждали послы стран ЕС в Брюсселе, и предварительно он получил положительную оценку. Однако отдельные государства, в частности Венгрия и Словакия, которые традиционно поддерживают Москву, могут наложить вето на более жесткие ограничения.
