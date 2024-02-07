Єрмак та радник Шольца обговорили перебіг підготовки двосторонньої безпекової угоди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з радником Федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики та політики безпеки Єнсом Пльотнером перебіг підготовки двосторонньої безпекової угоди, передає УНН.

"Провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики та політики безпеки Єнсом Пльотнером. Розповів про нещодавню поїздку Володимира Зеленського на передову та зустріч із захисниками Роботиного на Запорізькому напрямку", - написав Єрмак у Telegram.

Також Єрмак поінформував про поточну ситуацію на полі бою та актуальні потреби української армії.

"Ми обговорили перебіг підготовки двосторонньої безпекової угоди. Єнс Пльотнер відзначив прогрес, якого досягли переговорні команди України та Німеччини в цьому напрямі. Лідерство ФРН у підтримці України стане прикладом для інших партнерів і союзників у мобілізації зусиль та ухваленні необхідних рішень щодо оборонної та фінансової допомоги нашій державі", - повідомив Єрмак.

Окрім того, Єрмак переказав вітання канцлеру Німеччини від Президента України та подякував усьому німецькому суспільству за постійну потужну підтримку нашої держави у війні за свободу й незалежність.

Доповнення

Видання FAZ, пославшись на урядові кола повідомляло, що Німеччина та Україна можуть укласти договір про двосторонні гарантії у сфері безпеки під час Мюнхенської конференції з безпеки.