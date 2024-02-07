Ермак и советник Шольца обсудили ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности
Киев • УНН
Ермак и советник канцлера Германии обсудили прогресс в подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Германией.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником Федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсом Пльотнером ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности, передает УНН.
"Провел телефонный разговор с советником Федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсом Пльотнером. Рассказал о недавней поездке Владимира Зеленского на передовую и встрече с защитниками Роботино на Запорожском направлении", - написал Ермак в Telegram.
Также Ермак проинформировал о текущей ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинской армии.
"Мы обсудили ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности. Йенс Пльотнер отметил прогресс, которого достигли переговорные команды Украины и Германии в этом направлении. Лидерство ФРГ в поддержке Украины станет примером для других партнеров и союзников в мобилизации усилий и принятии необходимых решений по оборонной и финансовой помощи нашему государству", - сообщил Ермак.
Кроме того, Ермак передал приветствие канцлеру Германии от Президента Украины и поблагодарил все немецкое общество за постоянную мощную поддержку нашего государства в войне за свободу и независимость.
Дополнение
Издание FAZ, сославшись на правительственные круги сообщало, что Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Ермак и советник Шольца обсудили ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности
Ермак и советник канцлера Германии обсудили прогресс в подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Германией.
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