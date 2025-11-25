$42.370.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є оптимізм щодо наступного кроку на переговорах CША та рф - Sky News

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Переговори між США та рф щодо мирного плану тривають, з оптимізмом щодо подальших кроків. Делегація США на чолі з Деном Дрісколлом веде переговори з росіянами.

Є оптимізм щодо наступного кроку на переговорах CША та рф - Sky News
Фото: АР

Переговори між США та рф щодо мирного плану США досі тривають, проте є оптимізм щодо наступного кроку на переговорах. Про це пише Sky News з посиланням на американського чиновника, передає УНН.

Деталі

Міністр армії США Ден Дрісколл та делегація США зараз ведуть переговори з росіянами

- заявив чиновник.

Він зазначив, що "є оптимізм щодо наступного кроку".

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.

Павло Башинський

