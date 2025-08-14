$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 204 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 13078 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 29301 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 34654 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 36334 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 39984 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74616 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77140 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148095 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66378 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Київ та Київська область стикаються з дефіцитом водіїв приватних маршруток, що погіршується щомісяця. Мобілізація та блокпости перешкоджають притоку нових кадрів.

Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток

Наразі спостерігається дефіцит водіїв приватних маршруток й ситуація погіршується кожного місяця. Замість водіїв яких мобілізували ніхто не приходить. Про це повідомив журналісту УНН голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

90% водіїв не місцеві мешканці. Тому в звʼязку із мобілізацією бояться приїжджати до Києва на роботу, тому що на вʼїздах/виїздах до багатьох населених пунктів стоять блокпости і представники ТЦК разом з працівниками поліції перевіряють документи у водіїв і пасажирів транспортних засобів

- сказав Мойсеєнко.

На запитання, чи наразі спостерігається дефіцит водіїв, Мойсеєнко відповів: "Так".

Також він зазначив, що ситуація із бронюванням водіїв не вирішилась.

"Ситуація погіршується кожного місяця, замість водіїв яких мобілізували ніхто не приходить", - заявив Мойсеєнко.

Кабмін вніс зміни до бронювання: кого стосується30.05.25, 13:42 • 2659 переглядiв

Доповнення

У травні 2024 року повідомлялося, що нестача водії приватних маршруток складна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад півтисячі водіїв "Київпастрансу" були мобілізовані.

У Державному центрі зайнятості в серпні цього року повідомляли УНН, що найбільше роботодавці наразі шукають, зокрема, водіїв.

Анна Мурашко

СуспільствоКиївКиївщина
Київська область
Київ