Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Київ • УНН
Київ та Київська область стикаються з дефіцитом водіїв приватних маршруток, що погіршується щомісяця. Мобілізація та блокпости перешкоджають притоку нових кадрів.
Наразі спостерігається дефіцит водіїв приватних маршруток й ситуація погіршується кожного місяця. Замість водіїв яких мобілізували ніхто не приходить. Про це повідомив журналісту УНН голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.
90% водіїв не місцеві мешканці. Тому в звʼязку із мобілізацією бояться приїжджати до Києва на роботу, тому що на вʼїздах/виїздах до багатьох населених пунктів стоять блокпости і представники ТЦК разом з працівниками поліції перевіряють документи у водіїв і пасажирів транспортних засобів
На запитання, чи наразі спостерігається дефіцит водіїв, Мойсеєнко відповів: "Так".
Також він зазначив, що ситуація із бронюванням водіїв не вирішилась.
"Ситуація погіршується кожного місяця, замість водіїв яких мобілізували ніхто не приходить", - заявив Мойсеєнко.
Доповнення
У травні 2024 року повідомлялося, що нестача водії приватних маршруток складна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад півтисячі водіїв "Київпастрансу" були мобілізовані.
У Державному центрі зайнятості в серпні цього року повідомляли УНН, що найбільше роботодавці наразі шукають, зокрема, водіїв.