Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток

Наразі спостерігається дефіцит водіїв приватних маршруток й ситуація погіршується кожного місяця. Замість водіїв яких мобілізували ніхто не приходить. Про це повідомив журналісту УНН голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

90% водіїв не місцеві мешканці. Тому в звʼязку із мобілізацією бояться приїжджати до Києва на роботу, тому що на вʼїздах/виїздах до багатьох населених пунктів стоять блокпости і представники ТЦК разом з працівниками поліції перевіряють документи у водіїв і пасажирів транспортних засобів - сказав Мойсеєнко.

На запитання, чи наразі спостерігається дефіцит водіїв, Мойсеєнко відповів: "Так".

Також він зазначив, що ситуація із бронюванням водіїв не вирішилась.

"Ситуація погіршується кожного місяця, замість водіїв яких мобілізували ніхто не приходить", - заявив Мойсеєнко.

Доповнення

У травні 2024 року повідомлялося, що нестача водії приватних маршруток складна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад півтисячі водіїв "Київпастрансу" були мобілізовані.

У Державному центрі зайнятості в серпні цього року повідомляли УНН, що найбільше роботодавці наразі шукають, зокрема, водіїв.