Кабмін вніс зміни до бронювання: кого стосується

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації. Зокрема, було запроваджено зміни до критеріїв бронювання осіб, які задіяні в охороні обʼєктів паливно-енергетичного комплексу, повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Мельничук повідомив, що було внесено зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації. Зокрема було змінено критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, визначено перелік тих підприємство, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил. Він зазначив, що було доповнено положення щодо особливостей бронювання деяких категорій військововозобов’язаних, здійснюють охорону обʼєктів паливно-енергетичного комплексу.

Доповнено їх положеннями стосовно особливостей бронювання військовозобовʼязаних працівників юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, які здійснюють охорону обʼєктів паливно-енергетичного комплексу і засновником, учасником (акціонером) яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі), а також критеріїв, за якими такі юридичні особи можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період - повідомив Мельничук.

Також за інформацією Мельничука, було збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб військових формувань, які є складовою частиною Сил оборони України.

Доповнення

В Україні розширено можливості бронювання працівників: враховують мобілізованих після 18 травня. Компанії можуть забронювати більше фахівців, звернувшись до ТЦК для оновлення даних.