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Кабмин внес изменения в бронирование: кого касается

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Правительство обновило правила бронирования военнообязанных, особенно тех, кто охраняет объекты топливно-энергетического комплекса. Также увеличены объемы бронирования для предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.

Кабмин внес изменения в бронирование: кого касается

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. В частности, были введены изменения в критерии бронирования лиц, задействованных в охране объектов топливно-энергетического комплекса, сообщил представитель Кабинета министров Украины Тарас Мельничук, пишет УНН

Детали

Мельничук сообщил, что были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. В частности, были изменены критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, определен перечень тех предприятий, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил. Он отметил, что было дополнено положение об особенностях бронирования некоторых категорий военнообязанных, осуществляющих охрану объектов топливно-энергетического комплекса.

Дополнено их положениями об особенностях бронирования военнообязанных работников юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих охрану объектов топливно-энергетического комплекса и учредителем, участником (акционером) которых являются хозяйственные общества, в уставном капитале которых 100 процентов акций (долей) прямо или косвенно принадлежат государству), а также критериев, по которым такие юридические лица могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период

- сообщил Мельничук.

Также по информации Мельничука, были увеличены объемы бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей военных формирований, которые являются составной частью Сил обороны Украины. 

Дополнение

В Украине расширены возможности бронирования работников: учитывают мобилизованных после 18 мая. Компании могут забронировать больше специалистов, обратившись в ТЦК для обновления данных. .

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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