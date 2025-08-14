$41.430.02
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Киев и Киевская область сталкиваются с дефицитом водителей частных маршруток, который ухудшается ежемесячно. Мобилизация и блокпосты препятствуют притоку новых кадров.

Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток

В настоящее время наблюдается дефицит водителей частных маршруток, и ситуация ухудшается каждый месяц. Вместо мобилизованных водителей никто не приходит. Об этом сообщил журналисту УНН глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

90% водителей не местные жители. Поэтому в связи с мобилизацией боятся приезжать в Киев на работу, потому что на въездах/выездах во многие населенные пункты стоят блокпосты и представители ТЦК вместе с сотрудниками полиции проверяют документы у водителей и пассажиров транспортных средств

- сказал Моисеенко.

На вопрос, наблюдается ли сейчас дефицит водителей, Моисеенко ответил: "Да".

Также он отметил, что ситуация с бронированием водителей не разрешилась.

"Ситуация ухудшается каждый месяц, вместо мобилизованных водителей никто не приходит", - заявил Моисеенко.

Кабмин внес изменения в бронирование: кого касается30.05.25, 13:42 • 2659 просмотров

Дополнение

В мае 2024 года сообщалось, что нехватка водителей частных маршруток сложна и ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров в Киеве и Киевской области. Также довольно ощутим дефицит водителей общественного транспорта в столице. Ориентировочно, более полутысячи водителей "Киевпастранса" были мобилизованы.

В Государственном центре занятости в августе этого года сообщали УНН, что больше всего работодатели сейчас ищут, в частности, водителей.

Анна Мурашко

