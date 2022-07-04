Японія ввела найбільшу кількість персональних санкцій на підтримку України

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З середини березня санкційні списки поповнилися членами родин російських чиновників та бізнесменів, посадовими особами фінансових установ, військових підприємств, державними посадовцями так званих "Л/ДНР" та іншими.

За цей час найбільшу кількість персональних санкцій наклала Японія: близько 600 фізичних осіб та понад 180 юридичних осіб. Понад 450 фізосіб потрапили до переліків Канади та США. Також до санкційних списків США додали 200 компаній.

В ЄС під санкції потрапили ще 160 підприємств, проте значна кількість цих обмежень стосується лише експортних операцій товарів подвійного призначення та військової техніки.

Додамо

Нещодавно уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню путіна, зокрема олігарху Володимиру Потаніну та родичці президента рф Анні Цивільовій.

Вводити санкції проти російських олігархів та компаній Велика Британія почала ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так 22 лютого до санкційного списку включили ще п'ять російських банків, а під індивідуальними санкціями опинилися троє близьких до президента росії володимира путіна бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та його племінник Ігор Ротенберг. Більшість з них належить до найближчого кола президента рф путіна.

Нагадаємо

Колишній депутат Держдуми, російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів, хто з російських бізнесменів має тісні зв'язки з путіним. Серед них, зокрема є і Аркадій Ротенберг - російський бізнесмен, якому належить компанія "Міндобрива", продукція якої транспортувалася по трубі "Тольятті - Одеса".

По цій трубі транспортувався ще один російський продукт — аміак, який виробляється на підприємстві “ТольяттіАзот”. Воно належить ще одному російському олігарху Дмитру Мазепіну, який викупив майже всі акції підприємства після початку війни.

В іншому ж підприємстві - "Уралхімі", Мазепін навпаки перестав бути мажоритарним власником та продав акції й передав посади своїм поплічникам - Дмитру Коняєву та Дмитру Татьяніну.

Окрім того, він почав неформально керувати підприємством "Томет" шляхом контрольованого банкрутства.