Японія ввела найбільшу кількість персональних санкцій на підтримку України

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39225 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 86071 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125186 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 176609 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 173597 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172113 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148934 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115755 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108877 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 310628 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 39303 перегляди

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 26347 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 34927 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 25509 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 45403 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185163 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 310628 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571376 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 514929 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715322 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 45403 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92960 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120538 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143545 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157049 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Японія ввела найбільшу кількість персональних санкцій на підтримку України

Японія ввела найбільшу кількість персональних санкцій на підтримку України

Київ • УНН

 • 114172 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Станом на кінець червня різні країни світу ввели санкції проти 1,5 тис. фізичних та 650 юридичних осіб з росії. Про це йдеться у звіті аналітиків центру R&D YouControl, передає УНН

Деталі

З середини березня санкційні списки поповнилися членами родин російських чиновників та бізнесменів, посадовими особами фінансових установ, військових підприємств, державними посадовцями так званих "Л/ДНР" та іншими.

За цей час найбільшу кількість персональних санкцій наклала Японія: близько 600 фізичних осіб та понад 180 юридичних осіб. Понад 450 фізосіб потрапили до переліків Канади та США. Також до санкційних списків США додали 200 компаній.

В ЄС під санкції потрапили ще 160 підприємств, проте значна кількість цих обмежень стосується лише експортних операцій товарів подвійного призначення та військової техніки.

Додамо

Нещодавно уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню путіна, зокрема олігарху Володимиру Потаніну та родичці президента рф Анні Цивільовій.

Вводити санкції проти російських олігархів та компаній Велика Британія почала ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так 22 лютого до санкційного списку включили ще п'ять російських банків, а під індивідуальними санкціями опинилися троє близьких до президента росії володимира путіна бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та його племінник Ігор Ротенберг. Більшість з них належить до найближчого кола президента рф путіна.

Нагадаємо

Колишній депутат Держдуми, російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів, хто з російських бізнесменів має тісні зв'язки з путіним. Серед них, зокрема є і Аркадій Ротенберг - російський бізнесмен, якому належить компанія "Міндобрива", продукція якої транспортувалася по трубі "Тольятті - Одеса".

По цій трубі транспортувався ще один російський продукт — аміак, який виробляється на підприємстві “ТольяттіАзот”. Воно належить ще одному російському олігарху Дмитру Мазепіну, який викупив майже всі акції підприємства після початку війни.

В іншому ж підприємстві - "Уралхімі", Мазепін навпаки перестав бути мажоритарним власником та продав акції й передав посади своїм поплічникам - Дмитру Коняєву та Дмитру Татьяніну.

Окрім того, він почав неформально керувати підприємством "Томет" шляхом контрольованого банкрутства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42