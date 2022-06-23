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Чотири кола друзів путіна: російський опозиціонер розповів, хто з бізнесменів найближчий до президента росії

Чотири кола друзів путіна: російський опозиціонер розповів, хто з бізнесменів найближчий до президента росії

Київ • УНН

 • 632006 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У президента росії є близьке коло друзів-бізнесменів, з якими він має взаємовигідні відносини. Про це журналістам УНН розповів колишній депутат Держдуми, російський опозиціонер Ілля Пономарьов. 

На його думку, всіх близьких бізнесменів можна поділити на 4 кола.

Цитата

“У путіна в бізнесі, фактично, є чотири градації людей, з якими він має справу. У нього є номінали — тобто близькі до нього люди, типу Ролдугіна.

Друге коло — це люди типу Ковальчука, які є особистими друзями та обслуговують ділові інтереси особисто пана путіна.

Третє коло, до якого я би зарахував Ротенберга, — це особливо близькі бізнес-партнери, яким, з одного боку, путін може активно допомогти, а з іншої сторони — у відповідь там можуть за відмашкою зробити йому якусь потрібну послугу.

Четверте коло — це не його власне коло, а просто дісталися йому в спадщину олігархи єльцинського часу, з якими є хороші робочі відносини”, — пояснив Пономарьов.

Деталі

Пономарьов зазначив, що Аркадій Ротенберг належить до третього кола наближених до путіна. Він є досить близькою і довіреною особою, якій президент росії доручає особливо важливі державні замовлення, такі як кримський міст, зазначив ексдепутат Держдуми.

Додамо

Аркадій Ротенберг — російський олігарх, якому належить велика кількість бізнесів, у тому числі — компанія “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по трубі “Тольятті-Одеса”.

По цій трубі транспортувався ще один російський продукт — аміак, який виробляється на підприємстві “ТольяттіАзот”. Воно належить ще одному російському олігарху Дмитру Мазепіну.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні Мазепін спілкувався з президентом росії путіним та пообіцяв “здати” Одесу в обмін на контроль над ОПЗ.

Нагадаємо, ще в 2015 році у виданні “Дзеркало тижня” заявили, що Дмитро Мазепін веде переговори щодо купівлі Одеського припортового заводу.

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