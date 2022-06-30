Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню путіна

Деталі

Володимир Потанін – друга найбагатша людина росії, власник великого конгломерату "Інтеррос". Під час повномасштабної війни в Україні він продовжує накопичувати багатство, підтримуючи режим путіна, придбавши Росбанк і акції Тинькофф Банку, йдеться в обґрунтуванні санкцій.

Анна Цивільова - двоюрідна племінниця путіна та президент відомої російської вугледобувної компанії АТ "Колмар Груп", що також потрапила під санкції. Її чоловік - Сергій Цивільов є губернатором Кемеровської області, яка багата вугіллям.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1000 осіб і 100 компаній.

Вводити санкції проти російських олігархів та компаній Велика Британія почала ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так 22 лютого до санкційного списку включили ще п'ять російських банків, а під індивідуальними санкціями опинилися троє близьких до президента росії володимира путіна бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та його племінник Ігор Ротенберг.

Більшість з них належить до найближчого кола президента рф путіна.

Нагадаємо

Колишній депутат Держдуми, російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів, хто з російських бізнесменів має тісні зв'язки з путіним. Серед них, зокрема є і Аркадій Ротенберг.

Він є досить близькою і довіреною особою, якій президент росії доручає особливо важливі державні замовлення, такі як кримський міст, зазначив ексдепутат Держдуми.

Аркадій Ротенберг — російський олігарх, якому належить велика кількість бізнесів, у тому числі — компанія “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по трубі “Тольятті-Одеса”.

По цій трубі транспортувався ще один російський продукт — аміак, який виробляється на підприємстві “ТольяттіАзот”. Воно належить ще одному російському олігарху Дмитру Мазепіну.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні Мазепін спілкувався з президентом росії путіним та пообіцяв “здати” Одесу в обмін на контроль над ОПЗ.

Нагадаємо, ще в 2015 році у виданні “Дзеркало тижня” заявили, що Дмитро Мазепін веде переговори щодо купівлі Одеського припортового заводу.