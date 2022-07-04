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Япония ввела наибольшее количество персональных санкций в поддержку Украины

Япония ввела наибольшее количество персональных санкций в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 114164 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. По состоянию на конец июня разные страны мира ввели санкции против 1,5 тыс. физических и 650 юридических лиц из россии. Об этом говорится в отчете аналитиков центра R&D YouControl, передает УНН

Детали

С середины марта санкционные списки пополнились членами семей российских чиновников и бизнесменов, должностными лицами финансовых учреждений, военных предприятий, государственными чиновниками так называемых "л/днр" и другими.

За это время самое большое количество персональных санкций наложила Япония: около 600 физических лиц и более 180 юридических лиц. Более 450 физлиц попали в списки Канады и США. Также в санкционные списки США добавили 200 компаний.

В ЕС под санкции попали еще 160 предприятий, однако значительное количество этих ограничений касается только экспортных операций товаров двойного назначения и военной техники.

Добавим

Недавно правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению путина, в частности олигарху Владимиру Потанину и родственнице президента россии Анне Цивилевой.

Вводить санкции против российских олигархов и компаний Великобритания начала еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. Так 22 февраля в санкционный список включили еще пять российских банков, а под индивидуальными санкциями оказались трое близких к президенту россии владимиру путину бизнесменов: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его племянник Игорь Ротенберг. Большинство из них принадлежит к ближайшему кругу президента россии путина.

Напомним

Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, кто из российских бизнесменов имеет тесные связи с путиным. Среди них, в частности, есть и Аркадий Ротенберг - российский бизнесмен, которому принадлежит компания "Минудобрения", продукция которой транспортировалась по трубе "Тольятти - Одесса".

По этой трубе транспортировался еще один российский продукт — аммиак, производимый на предприятии “ТольяттиАзот”. Оно принадлежит еще одному российскому олигарху Дмитрию Мазепину, выкупившему почти все акции предприятия после начала войны.

В другом же предприятии – "Уралхими", Мазепин наоборот перестал быть мажоритарным владельцем и продал акции и передал должности своим приспешникам – Дмитрию Коняеву и Дмитрию Татьянину.

Кроме того, он начал неформально управлять предприятием "Томет" путем контролируемого банкротства.

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