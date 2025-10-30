Вже двоє загиблих: кількість жертв російського удару в Запоріжжі 30 жовтня зросла
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 30 жовтня загинули вже двоє людей.
У Запоріжжі внаслідок російського удару 30 жовтня вже двоє загиблих. Про це повідомила в Telegram секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає УНН.
Деталі
Деблокували тіло другої людини з-під завалів гуртожитку. Світла памʼять та найщиріші співчуття родинам загиблих
Факт загибелі вже двох людей підтвердив і начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Нагадаємо
У ніч на 30 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Як наслідок - кілька людей поранено. Є влучання в гуртожиток, зруйновано кілька поверхів, також пошкоджено об'єкти інфраструктури.
Спочатку повідомлялось про 4 постраждалих, але згодом цифра зросла до 11, серед них є діти.
Пізніше кількість постраждалих зросла до 17 чоловік, серед них - дворічна дівчинка. Також з під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку понад 650 дронами і 50 ракетами у ніч на 30 жовтня.