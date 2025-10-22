Викрали 24 тонни пального, завдавши збитків на майже 1 млн гривень: на Харківщині затримали двох військових і цивільного
Київ • УНН
ДБР та СБУ повідомили про підозру двом військовим та цивільному спільнику, які викрали 24 тонни дизельного пального з військової частини на Харківщині. Вони продавали пальне за 35 гривень за літр, завдавши збитків майже на 1 млн гривень.
Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру у крадіжці дизельного пального з військової частини двом затриманим двом військовим з Харківської області та їх цивільному спільнику. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Слідство встановило, що підозрювані вносили в звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу неправдиві дані щодо пройдених маршрутів. Тим самим вони створювали надлишки невикористаного палива.
Далі це паливо продавалось великими партіями на території Харківщини: за один літр - 35 гривень. Всього було задокументовано продаж 24 тон пального (три партії по 8 тон) на суму майже 1 млн гривень.
Фігурантів затримали під час продажу третьої партії пального. В ході обшуків виявлено і вилучено значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.
Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 4 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та іншого військового майна, вчинене в умовах воєнного стану).
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
