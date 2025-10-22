Викрали 24 тонни пального, завдавши збитків на майже 1 млн гривень: на Харківщині затримали двох військових і цивільного

$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2406 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4754 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4936 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6584 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5992 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7038 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15503 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17007 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26143 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31626 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31337 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 41033 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33708 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 21198 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17173 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2394 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4738 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8356 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 14023 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17256 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1156 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28594 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43672 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53227 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43326 перегляди
Викрали 24 тонни пального, завдавши збитків на майже 1 млн гривень: на Харківщині затримали двох військових і цивільного

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

ДБР та СБУ повідомили про підозру двом військовим та цивільному спільнику, які викрали 24 тонни дизельного пального з військової частини на Харківщині. Вони продавали пальне за 35 гривень за літр, завдавши збитків майже на 1 млн гривень.

Викрали 24 тонни пального, завдавши збитків на майже 1 млн гривень: на Харківщині затримали двох військових і цивільного

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру у крадіжці дизельного пального з військової частини двом затриманим двом військовим з Харківської області та їх цивільному спільнику. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Слідство встановило, що підозрювані вносили в звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу неправдиві дані щодо пройдених маршрутів. Тим самим вони створювали надлишки невикористаного палива.

Далі це паливо продавалось великими партіями на території Харківщини: за один літр - 35 гривень. Всього було задокументовано продаж 24 тон пального (три партії по 8 тон) на суму майже 1 млн гривень.

Фігурантів затримали під час продажу третьої партії пального. В ході обшуків виявлено і вилучено значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.

Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
    • ч. 4 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та іншого військового майна, вчинене в умовах воєнного стану).

      Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

      Нагадаємо

      Служба безпеки України затримала у Києві російського агента, який коригував повітряні атаки ворога одразу по двох регіонах країни.

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
      Обшук
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Харківська область
      Служба безпеки України
      Україна
      Київ