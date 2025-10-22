Похитили 24 тонны горючего, нанеся ущерб почти на 1 млн гривен: на Харьковщине задержали двух военных и гражданского
Киев • УНН
ГБР и СБУ сообщили о подозрении двум военным и гражданскому сообщнику, которые похитили 24 тонны дизельного горючего из воинской части на Харьковщине. Они продавали горючее по 35 гривен за литр, нанеся ущерб почти на 1 млн гривен.
Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении в краже дизельного топлива из воинской части двум задержанным военным из Харьковской области и их гражданскому сообщнику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Следствие установило, что подозреваемые вносили в отчетную документацию по выезду транспорта подразделения ложные данные о пройденных маршрутах. Тем самым они создавали излишки неиспользованного топлива.
Далее это топливо продавалось крупными партиями на территории Харьковщины: за один литр - 35 гривен. Всего было задокументировано продажу 24 тонн топлива (три партии по 8 тонн) на сумму почти 1 млн гривен.
Фигурантов задержали во время продажи третьей партии топлива. В ходе обысков обнаружены и изъяты значительные суммы наличных, документация по использованию топлива, черновые записи похищенных объемов топлива и распределения денег, два транспортных средства и специальные приборы для скручивания пробега транспортного средства.
Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 4 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и другого военного имущества, совершенное в условиях военного положения).
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
