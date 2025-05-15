Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

В низці обласних ценртів України у четвер, 15 травня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.

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Так, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах області.

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, нежитлових будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали - розповів Федоров.

У свою чергу мер Луцька Ігор Поліщук о 6:01 повідомив про вибухи у місті і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Про атаку ударними безпілотниками з різних напрямків повідомляла і голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, жертв внаслідок ворожих атак немає.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив про втрати зс рф з початку поточного року. За його словами, втрати окупантів з початку 2025 року становлять понад 177 тисяч осіб.

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