Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня
Київ • УНН
У Запорізькій області окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах, пошкоджено будинки та автівки. Вибухи також пролунали у Луцьку та Івано-Франківській області.
В низці обласних ценртів України у четвер, 15 травня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.
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Так, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах області.
Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, нежитлових будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали
У свою чергу мер Луцька Ігор Поліщук о 6:01 повідомив про вибухи у місті і закликав мешканців перебувати в укриттях.
Про атаку ударними безпілотниками з різних напрямків повідомляла і голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, жертв внаслідок ворожих атак немає.
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