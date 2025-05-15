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Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

Киев • УНН

 • 13091 просмотра

В Запорожской области оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили. Взрывы также прогремели в Луцке и Ивано-Франковской области.

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

В ряде областных центров Украины в четверг, 15 мая, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.

Детали

Так, начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам области.

Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, нежилых зданий и автомобилей. Мирные жители не пострадали

- рассказал Федоров.

В свою очередь мэр Луцка Игорь Полищук в 6:01 сообщил о взрывах в городе и призвал жителей находиться в укрытиях.

Об атаке ударными беспилотниками с разных направлений сообщала и глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, жертв в результате вражеских атак нет.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил о потерях вс рф с начала текущего года. По его словам, потери оккупантов с начала 2025 года составляют более 177 тысяч человек.

В Запорожской области 72-летний мужчина ранен в результате атаки войск рф14.05.25, 07:35 • 2480 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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