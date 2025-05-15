Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая
Киев • УНН
В Запорожской области оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили. Взрывы также прогремели в Луцке и Ивано-Франковской области.
В ряде областных центров Украины в четверг, 15 мая, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Так, начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам области.
Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, нежилых зданий и автомобилей. Мирные жители не пострадали
В свою очередь мэр Луцка Игорь Полищук в 6:01 сообщил о взрывах в городе и призвал жителей находиться в укрытиях.
Об атаке ударными беспилотниками с разных направлений сообщала и глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, жертв в результате вражеских атак нет.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил о потерях вс рф с начала текущего года. По его словам, потери оккупантов с начала 2025 года составляют более 177 тысяч человек.
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