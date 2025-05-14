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В Запорожской области 72-летний мужчина ранен в результате атаки войск рф

Киев • УНН

 • 366 просмотра

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 457 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома, квартиры и автомобили мирных жителей.

В Запорожской области 72-летний мужчина ранен в результате атаки войск рф

72-летний мужчина получил ранение в результате вражеской атаки по Васильевскому району Запорожской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 457 ударов по 14 населенным пунктам области:

  • войска рф совершили 28 авиационных ударов по Каменскому, Павловке, Гуляйполю, Красному, Малиновке, Темировке, Новодаровке и Новоивановке;
    • 249 БПЛА различной модификации атаковали Кушугум, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку;
      • 4 обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Малую Токмачку и Новоданиловку;
        • 176 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

          Поступило 11 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей.

          Напомним

          За прошедшие сутки войска рф совершили 5 авиационных ударов и 255 атак БПЛА. Также зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО и 186 артобстрелов. Мирные жители не пострадали.

          60 авиаударов и более тысячи ударов дронами: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте13.05.25, 23:20 • 2576 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          Война
          Запорожская область
          Иван Федоров
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