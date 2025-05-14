На Запоріжжі 72-річний чоловік поранений внаслідок атаки військ рф

72-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 457 ударів по 14 населених пунктах області:

війська рф здійснили 28 авіаційних ударів по Кам'янському, Павлівці, Гуляйполю, Червоному, Малинівці, Темирівці, Новодарівці та Новоіванівці;

249 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Малу Токмачку та Новоданилівку;

176 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 11 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

Нагадаємо

Минулої доби війська рф здійснили 5 авіаційних ударів та 255 атак БпЛА. Також зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ та 186 артобстрілів. Мирні мешканці не постраждали.

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