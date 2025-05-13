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60 авіаударів і понад тисяча ударів дронами: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Київ • УНН

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Протягом доби 13 квітня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. російські війська завдали 60 авіаційних ударів та використали 1052 дрони-камікадзе.

60 авіаударів і понад тисяча ударів дронами: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

За добу 13 квітня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу.

Окрім того, загарбники залучили для ударів 1052 дрони-камікадзе та здійснили 3580 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська.

Двічі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку - поблизу Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах Новомихайлівки, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки. Ще сім атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

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На даний час на Краматорському напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Часового Яру та в бік Білої Гори. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбили шість ворожих атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь. Стримуючи ворожий натиск, відбито 40 атак, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів КАБами по Полтавці та Русиному Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 144 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, вісім розвідувальних БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли. Також українські захисники уразили гармату, міномет та одну бойову броньовану машину ворога

- йдеться у зведенніі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля. Дотепер триває п’ять боєзіткнень. Населені пункти Новодарівка та Темирівка зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Високе, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дві атаки загарбників у напрямках Новоданилівки та Малої Токмачки. Ворог завдав авіаударів по району Кам’янського.

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На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять невдалих спроб просунутися вперед у напрямку Садового.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили вісім атак противника. Російські загарбники завдали 17 авіаударів, застосувавши 33 керовані авіабомби, та здійснили 241 артилерійський обстріл, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про втрати зс рф з початку поточного року. За його словами, втрати окупантів з початку року вже перевищили 177 тисяч.

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