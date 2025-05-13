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60 авиаударов и более тысячи ударов дронами: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

Киев • УНН

 • 760 просмотра

В течение суток 13 апреля на фронте произошло 125 боевых столкновений. Российские войска нанесли 60 авиационных ударов и использовали 1052 дрона-камикадзе.

60 авиаударов и более тысячи ударов дронами: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

За сутки 13 апреля на фронте произошло 125 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу.

Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1052 дроны-камикадзе и совершили 3580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.

Дважды враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении - вблизи Песчаного и Загрызового.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах Новомихайловки, Новосергеевки, Колодезей, Григоровки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще семь атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.

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В настоящее время на Краматорском направлении произошло восемь вражеских атак в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отбили шесть вражеских атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь. Сдерживая вражеский натиск, отбито 40 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русскому Яру.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 144 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили миномет, восемь разведывательных БПЛА, восемь единиц автомобильной техники, три мотоцикла. Также украинские защитники поразили пушку, миномет и одну боевую бронированную машину врага

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 20 вражеских атак вблизи Константинополя, Скудного, Равнополья, Привольного, Вольного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Отрадного и в сторону Зеленого Поля. До сих пор продолжается пять боестолкновений. Населенные пункты Новодаровка и Темировка подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Высокое, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две атаки захватчиков в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Враг нанес авиаудары по району Каменского.

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На Приднепровском направлении агрессор совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед в направлении Садового.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили восемь атак противника. Российские захватчики нанесли 17 авиаударов, применив 33 управляемые авиабомбы, и совершили 241 артиллерийский обстрел, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский сообщил о потерях вс рф с начала текущего года. По его словам, потери оккупантов с начала года уже превысили 177 тысяч.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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