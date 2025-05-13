Авіація та дрони: окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області - ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Червоному. Крім того:

255 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Жовту Кручу, Лобкове, Кам'янське, Малу Токмачку та Новоандріївку.

186 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали", - розповів Федоров.

Нагадаємо

11 травня окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Поранення отримали двоє жінок у Павлівці Василівського району.

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