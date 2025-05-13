Авиация и дроны: оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области - ОВА

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17
12 мая, 19:01 • 15804 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 31437 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 38497 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 62471 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 66897 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 34075 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
12 мая, 13:00 • 31019 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12 мая, 12:34 • 27891 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
12 мая, 11:05 • 26602 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

12 мая, 08:59 • 32828 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.6м/с
76%
748мм
Популярные новости

Экс-командующего армией рф суровикина отправили в Алжир руководить “группой военных специалистов” - росСМИ

12 мая, 19:09 • 6958 просмотра

Возвращение пленных и детей, которые были украдены рф: Зеленский раскрыл подробности разговора с Папой Львом XIV

12 мая, 19:32 • 6286 просмотра

Запад стремится к 30-дневному перемирию, чтобы дать Киеву передышку - захарова

12 мая, 19:37 • 11419 просмотра

ЕС готовит "мощные и масштабные" санкции против рф в случае срыва переговоров по прекращению огня - глава МИД Франции

12 мая, 19:59 • 5482 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

02:10 • 9876 просмотра
публикации

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 62472 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 66898 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 92020 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 115431 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 98618 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 32190 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 70969 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 46890 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 52766 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 133009 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

Авиация и дроны: оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области - ОВА

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Войска рф совершили 5 авиационных ударов и 255 атак БпЛА. Также зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО и 186 артобстрелов. Мирные жители не пострадали.

Авиация и дроны: оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области - ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Новояковлевке, Гуляйполю и Червоному. Кроме того:

  • 255 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобковое, Кам'янское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодарівку.
    • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Желтую Кручу, Лобковое, Кам'янское, Малую Токмачку и Новоандреевку.
      • 186 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Кам'янского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодарівки.

        "Поступило 22 сообщения о повреждении квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - рассказал Федоров.

        Напомним

        11 мая оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. Ранения получили две женщины в Павловке Васильевского района.

        Генштаб: 133 боестолкновения на фронте, ВСУ отбили 50 атак на Покровском направлении12.05.25, 22:23 • 2724 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Brent
        $64.73
        Bitcoin
        $101,721.30
        S&P 500
        $5,831.31
        Tesla
        $316.72
        Газ TTF
        $35.39
        Золото
        $3,240.64
        Ethereum
        $2,424.39