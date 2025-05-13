Авиация и дроны: оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
Войска рф совершили 5 авиационных ударов и 255 атак БпЛА. Также зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО и 186 артобстрелов. Мирные жители не пострадали.
В течение суток оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Новояковлевке, Гуляйполю и Червоному. Кроме того:
- 255 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобковое, Кам'янское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодарівку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Желтую Кручу, Лобковое, Кам'янское, Малую Токмачку и Новоандреевку.
- 186 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Кам'янского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодарівки.
"Поступило 22 сообщения о повреждении квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - рассказал Федоров.
Напомним
11 мая оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. Ранения получили две женщины в Павловке Васильевского района.
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