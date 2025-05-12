У Запорізькій області двоє жінок поранено внаслідок ворожих ударів
Київ • УНН
11 травня окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Поранення отримали двоє жінок у Павлівці Василівського району.
Внаслідок ворожих ударів по с. Павлівка Василівського району Запорізької області напередодні поранення отримали двоє жінок - 75 та 56 років. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, загалом упродовж доби 11 травня окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області:
- війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Залічничному.
- 314 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, Степове, Гуляйполе, Верхню Тирсу, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 6 обстрілів з РСЗВ накрили Жовту Кручу, Степове, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку.
- 168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Павлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків, квартир та господарських споруд", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
Напередодні російські війська обстріляли Харківщину, поранено чотирьох людей у Куп'янську та Кіндрашівській громаді. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в різних районах області.
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