В Запорожской области две женщины ранены в результате вражеских ударов

В результате вражеских ударов по с. Павловка Васильевского района Запорожской области накануне ранения получили две женщины - 75 и 56 лет. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего в течение суток 11 мая оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области:

войска рф совершили 6 авиационных ударов по Степному, Гуляйполю, Малиновке и Зализничному.

314 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Лобковое, Степное, Гуляйполе, Верхнюю Тирсу, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодарьевку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Желтую Кручу, Степное, Щербаки, Новодарьевку и Новоандреевку.

168 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Степного, Павловки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодарьевки.

"Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов, квартир и хозяйственных построек", - резюмировал Федоров.

Напомним

Накануне российские войска обстреляли Харьковщину, ранены четыре человека в Купянске и Кондрашевской громаде. Повреждена гражданская инфраструктура в различных районах области.

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