Вибух у Хмельницькому: 9 квартир зруйновано, 15 пошкоджено, рятувальна операція триває
Внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Хмельницькому зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15. Триває пошуково-рятувальна операція, залучено верхолазів та інженерну техніку.
Внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку в Хмельницькому зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Зазначається, що наразі триває пошуково-рятувальна операція. До робіт залучені верхолази, інженерна техніка ДСНС та комунальних служб.
Для постраждалих розгорнуто намети Українського Червоного Хреста, Пункт незламності та Пункт психологічної допомоги ДСНС, у яких надається необхідна допомога та підтримка
В ДСНС додали, що на місці події також працюють представники екстреної медичної допомоги, медицини катастроф та усі необхідні служби.
Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.
