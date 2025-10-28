Вибух у будинку в Хмельницькому: під завалами шукають жінку

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 21051 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 17993 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24442 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45846 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 30530 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24750 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 20782 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16592 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49740 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31645 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
79%
743мм
Популярнi новини
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 40578 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 20340 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 28909 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12457 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 14965 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 21087 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 29386 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 41049 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45873 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 49751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Блогери
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Білорусь
Польща
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 676 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 7894 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 15333 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12810 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 40819 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Вибух у будинку в Хмельницькому: під завалами шукають жінку

Київ • УНН

 • 754 перегляди

У Хмельницькому тривають пошуки жінки 1973 року народження під завалами будинку, де стався вибух. Розглядаються різні версії вибуху, включаючи вибух вибухового предмету, 32 мешканці потребуватимуть відселення.

Вибух у будинку в Хмельницькому: під завалами шукають жінку

Під завалами будинку у Хмельницькому, де сьогодні пролунав вибух, продовжується пошук жінки. Наразі розглядаються різні версії вибуху. Про це заявив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Здійснюється пошук жінки 1973 року. За попередньою інформацією, вона може перебувати під завалами. З нею зараз немає зв'язку і за свідченнями певних осіб - вона може перебувати під завалами. Тому поки не буде здійснено остаточного розбору завалів - висновку щодо її перебування зробити наразі не можемо", - сказав Тюрін.

За його словами, розглядаються різні версії з вибухом у житловому будинку у Хмельницькому, зокрема, вибуху вибухового предмету.

"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух вибух спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, в тому числі по причині вибуху певного вибухового предмету. Тому, до тих пір, поки не буде проведено остаточного розбору завалу і не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами - ми жодну із версій як основну не визначаємо", - додав Тюрін.

Він додав, що, попередньо, 32 мешканці будинку потребуватимуть відселення.

Нагадаємо

У результаті вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.

Павло Башинський

Суспільство
Енергетика
Хмельницький