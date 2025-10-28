Вибух у будинку в Хмельницькому: під завалами шукають жінку

Під завалами будинку у Хмельницькому, де сьогодні пролунав вибух, продовжується пошук жінки. Наразі розглядаються різні версії вибуху. Про це заявив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Здійснюється пошук жінки 1973 року. За попередньою інформацією, вона може перебувати під завалами. З нею зараз немає зв'язку і за свідченнями певних осіб - вона може перебувати під завалами. Тому поки не буде здійснено остаточного розбору завалів - висновку щодо її перебування зробити наразі не можемо", - сказав Тюрін.

За його словами, розглядаються різні версії з вибухом у житловому будинку у Хмельницькому, зокрема, вибуху вибухового предмету.

"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух вибух спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, в тому числі по причині вибуху певного вибухового предмету. Тому, до тих пір, поки не буде проведено остаточного розбору завалу і не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами - ми жодну із версій як основну не визначаємо", - додав Тюрін.

Він додав, що, попередньо, 32 мешканці будинку потребуватимуть відселення.

Нагадаємо

У результаті вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.