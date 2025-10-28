Взрыв в доме в Хмельницком: под завалами ищут женщину

Под завалами дома в Хмельницком, где сегодня прогремел взрыв, продолжается поиск женщины. Сейчас рассматриваются разные версии взрыва. Об этом заявил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Осуществляется поиск женщины 1973 года. По предварительной информации, она может находиться под завалами. С ней сейчас нет связи и по показаниям определенных лиц - она может находиться под завалами. Поэтому пока не будет осуществлен окончательный разбор завалов - вывода относительно ее пребывания сделать пока не можем", - сказал Тюрин.

По его словам, рассматриваются разные версии со взрывом в жилом доме в Хмельницком, в частности, взрыва взрывного предмета.

"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются разные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывного предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами - мы ни одну из версий как основную не определяем", - добавил Тюрин.

Он добавил, что, предварительно, 32 жителя дома будут нуждаться в отселении.

Напомним

В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.