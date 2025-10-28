$42.070.07
20:10 • 4880 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
16:50 • 36993 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 28428 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 33440 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 58560 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35433 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26377 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21793 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16986 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 54675 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжается

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

В результате взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком разрушены 9 квартир и повреждены еще 15. Продолжается поисково-спасательная операция, привлечены верхолазы и инженерная техника.

Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжается

В результате взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком разрушено 9 квартир и повреждено еще 15. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. К работам привлечены верхолазы, инженерная техника ГСЧС и коммунальных служб.

Для пострадавших развернуты палатки Украинского Красного Креста, Пункт несокрушимости и Пункт психологической помощи ГСЧС, в которых оказывается необходимая помощь и поддержка

- говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на месте происшествия также работают представители экстренной медицинской помощи, медицины катастроф и все необходимые службы.

Напомним

В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.

Взрыв в доме в Хмельницком: под завалами ищут женщину28.10.25, 19:55 • 2038 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Хмельницкий