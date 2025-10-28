Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжается
В результате взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком разрушены 9 квартир и повреждены еще 15. Продолжается поисково-спасательная операция, привлечены верхолазы и инженерная техника.
В результате взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком разрушено 9 квартир и повреждено еще 15. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Отмечается, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. К работам привлечены верхолазы, инженерная техника ГСЧС и коммунальных служб.
Для пострадавших развернуты палатки Украинского Красного Креста, Пункт несокрушимости и Пункт психологической помощи ГСЧС, в которых оказывается необходимая помощь и поддержка
В ГСЧС добавили, что на месте происшествия также работают представители экстренной медицинской помощи, медицины катастроф и все необходимые службы.
В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.
