Ексклюзив
06:00 • 5914 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 7524 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 23815 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 37040 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 49461 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 45464 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 189671 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 107313 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 197872 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 204677 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Вибух судна біля берегів Одеси: ВМС розбираються із ситуацією

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Цивільне судно 31 серпня біля берегів Одеси натрапило на невстановлений вибуховий пристрій. Серйозних ушкоджень та постраждалих немає, ВМС з'ясовують обставини.

Вибух судна біля берегів Одеси: ВМС розбираються із ситуацією

Триває з’ясування на, що саме натрапило цивільне судно 31 серпня біля берегів Одеси, в результаті чого стався вибух. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вибух судна біля берегів Одеси

"Це був не встановлений вибуховий пристрій. Тривають відповідні процедури, щоб з’ясувати, що саме це було. Обійшлося без серйозних наслідків. Ми розбираємося із цією ситуацією", - сказав  Плетенчук.

Ситуація в акваторії Чорного моря

Плетенчук зазначив, що ситуація залишається не змінною.

"Станом на зараз відсутні будь-які одиниці в усьому Азово-Чорноморському регіоні. Звісно пункти базування здебільшого охороняються за рахунок виходу на зовнішній рейд невеличких одиниць – катерів та застосуванням різноманітної авіації", - розповів Плетенчук.

Доповнення

31 серпня біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Корабель не зазнав серйозних ушкоджень, серед екіпажу постраждалих або загиблих нема.

Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф01.09.25, 09:10 • 6264 перегляди

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Азовське море
Чорне море
Одеса