Вибух судна біля берегів Одеси: ВМС розбираються із ситуацією

Триває з’ясування на, що саме натрапило цивільне судно 31 серпня біля берегів Одеси, в результаті чого стався вибух. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вибух судна біля берегів Одеси

"Це був не встановлений вибуховий пристрій. Тривають відповідні процедури, щоб з’ясувати, що саме це було. Обійшлося без серйозних наслідків. Ми розбираємося із цією ситуацією", - сказав Плетенчук.

Ситуація в акваторії Чорного моря

Плетенчук зазначив, що ситуація залишається не змінною.

"Станом на зараз відсутні будь-які одиниці в усьому Азово-Чорноморському регіоні. Звісно пункти базування здебільшого охороняються за рахунок виходу на зовнішній рейд невеличких одиниць – катерів та застосуванням різноманітної авіації", - розповів Плетенчук.

Доповнення

31 серпня біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Корабель не зазнав серйозних ушкоджень, серед екіпажу постраждалих або загиблих нема.

Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф