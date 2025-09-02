Взрыв судна у берегов Одессы: ВМС разбираются с ситуацией

Продолжается выяснение, на что именно наткнулось гражданское судно 31 августа у берегов Одессы, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Взрыв судна у берегов Одессы

"Это было неустановленное взрывное устройство. Продолжаются соответствующие процедуры, чтобы выяснить, что именно это было. Обошлось без серьезных последствий. Мы разбираемся с этой ситуацией", - сказал Плетенчук.

Ситуация в акватории Черного моря

Плетенчук отметил, что ситуация остается неизменной.

"По состоянию на сейчас отсутствуют какие-либо единицы во всем Азово-Черноморском регионе. Конечно, пункты базирования в основном охраняются за счет выхода на внешний рейд небольших единиц – катеров и применением разнообразной авиации", - рассказал Плетенчук.

Дополнение

31 августа у берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Корабль не получил серьезных повреждений, среди экипажа пострадавших или погибших нет.

