Вибух гранати у Хмельницькому: поліцейські затримали підозрюваного
Київ • УНН
У Хмельницькому 45-річний чоловік підірвав гранату РГД-5 на вулиці, отримавши ампутацію руки. Також постраждав 59-річний перехожий, пошкоджено два автомобілі.
У Хмельницькому поліцейські затримали 45-річного чоловіка, який на вулиці підірвав гранату. За даним фактом відкриті два кримінальних провадження, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в хмельницькій області.
Деталі
Інцидент стався 8 вересня, близько 19:00 години. За даними правоохоронних органів, місцевий житель підірвав предмет, схожий на гранату "РГД-5".
В результаті вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження - йому ампутувало руку. Також осколкові поранення отримав ще один перехожий, 59-річний хмельничанин.
Були пошкоджені 2 автомобілі місцевих жителів - вони були припарковані неподалік. Обидва травмованих опинились в лікарні.
45-річного чоловіка затримали. Він перебуває в лікарні під конвоєм. Йому висунуті підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 296 (Хуліганство);
- ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження із бойовими
припасами).
Затриманому загрожує тривалий термін ув’язнення. Походження вибухонебезпечного предмету встановлюється.
Нагадаємо
У місті Біла Церква, що на Київщині, хлопець наніс тілесні ушкодження ногами та палицею двом чоловікам.