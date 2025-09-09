$41.250.03
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Вибух гранати у Хмельницькому: поліцейські затримали підозрюваного

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Хмельницькому 45-річний чоловік підірвав гранату РГД-5 на вулиці, отримавши ампутацію руки. Також постраждав 59-річний перехожий, пошкоджено два автомобілі.

Вибух гранати у Хмельницькому: поліцейські затримали підозрюваного

У Хмельницькому поліцейські затримали 45-річного чоловіка, який на вулиці підірвав гранату. За даним фактом відкриті два кримінальних провадження, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в хмельницькій області.

Деталі

Інцидент стався 8 вересня, близько 19:00 години. За даними правоохоронних органів, місцевий житель підірвав предмет, схожий на гранату "РГД-5".

В результаті вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження - йому ампутувало руку. Також осколкові поранення отримав ще один перехожий, 59-річний хмельничанин.

Були пошкоджені 2 автомобілі місцевих жителів - вони були припарковані неподалік. Обидва травмованих опинились в лікарні.

45-річного чоловіка затримали. Він перебуває в лікарні під конвоєм. Йому висунуті підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 296 (Хуліганство);
    • ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження із бойовими припасами).

      Затриманому загрожує тривалий термін ув’язнення. Походження вибухонебезпечного предмету встановлюється.

      Нагадаємо

      У місті Біла Церква, що на Київщині, хлопець наніс тілесні ушкодження ногами та палицею двом чоловікам.

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
      Національна поліція України
      Київська область
      Біла Церква
      Хмельницький