У Хмельницькому чоловік підірвав гранату у дворі будинку, йому відірвало руку

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Поліція Хмельницького розслідує вибух гранати на вулиці Зарічанській. 45-річний чоловік отримав ампутацію руки, ще один перехожий поранений.

У Хмельницькому чоловік підірвав гранату у дворі будинку, йому відірвало руку

У Хмельницькому поліція встановлює обставини вибуху гранати в дворі будинку, внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Хмельницькій області, передає УНН.

У Хмельницькому поліція встановлює обставини вибуху гранати в дворі будинку. Вибух стався близько 19-ї години в дворі будинку по вулиці Зарічанській у Хмельницькому. За попередньою інформацією, 45-річний хмельничанин підірвав на вулиці предмет, схожий на гранату. В результаті вибуху сам підривник отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Осколкові поранення також отримав ще один перехожий, 29-річний мешканець обласного центру 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обох чоловіків доправили до лікарні.

Нагадаємо

У місті Біла Церква, що на Київщині, хлопець наніс тілесні ушкодження ногами та палицею двом чоловікам.

