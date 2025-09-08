В Хмельницком мужчина взорвал гранату во дворе дома, ему оторвало руку
Киев • УНН
Полиция Хмельницкого расследует взрыв гранаты на улице Заречанской. 45-летний мужчина получил ампутацию руки, еще один прохожий ранен.
В Хмельницком полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты во дворе дома, в результате чего мужчина получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, передает УНН.
В Хмельницком полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты во дворе дома. Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома по улице Заречанской в Хмельницком. По предварительной информации, 45-летний хмельничанин подорвал на улице предмет, похожий на гранату. В результате взрыва сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра
Отмечается, что обоих мужчин доставили в больницу.
Напомним
