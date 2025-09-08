$41.220.13
17:31 • 4690 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 9508 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 14652 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 15797 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 37632 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23903 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25345 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26200 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26790 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29839 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
В Хмельницком мужчина взорвал гранату во дворе дома, ему оторвало руку

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Полиция Хмельницкого расследует взрыв гранаты на улице Заречанской. 45-летний мужчина получил ампутацию руки, еще один прохожий ранен.

В Хмельницком мужчина взорвал гранату во дворе дома, ему оторвало руку

В Хмельницком полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты во дворе дома, в результате чего мужчина получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, передает УНН.

В Хмельницком полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты во дворе дома. Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома по улице Заречанской в Хмельницком. По предварительной информации, 45-летний хмельничанин подорвал на улице предмет, похожий на гранату. В результате взрыва сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих мужчин доставили в больницу.

Напомним

В городе Белая Церковь, что на Киевщине, парень нанес телесные повреждения ногами и палкой двум мужчинам.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Белая Церковь
Хмельницкий