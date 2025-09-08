Під Києвом хлопець побив двох чоловіків ногами та палицею
Київ • УНН
У Білій Церкві хлопець наніс тілесні ушкодження двом чоловікам. Поліція встановлює потерпілих, обставини та свідків події.
У місті Біла Церква, що на Київщині, хлопець наніс тілесні ушкодження ногами та палицею двом чоловікам, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
За даними правоохоронців, відео з вказаною подією виявлено під час моніторингу мережі Інтернет.
Поліція за даним фактом зареєструвала звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Наразі встановлюються потерпілі, всі обставини та можливі свідки вказаної події