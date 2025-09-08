$41.220.13
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 6412 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 11912 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 33866 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 25794 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 22443 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24256 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25619 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26314 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29472 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Під Києвом хлопець побив двох чоловіків ногами та палицею

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Білій Церкві хлопець наніс тілесні ушкодження двом чоловікам. Поліція встановлює потерпілих, обставини та свідків події.

Під Києвом хлопець побив двох чоловіків ногами та палицею

У місті Біла Церква, що на Київщині, хлопець наніс тілесні ушкодження ногами та палицею двом чоловікам, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

За даними правоохоронців, відео з вказаною подією виявлено під час моніторингу мережі Інтернет.

Поліція за даним фактом зареєструвала звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі встановлюються потерпілі, всі обставини та можливі свідки вказаної події 

- додали правоохоронці.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Київська область
Біла Церква