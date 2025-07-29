Підлітки побили товариша на Львівщині та виклали відео в мережу: поліція встановлює учасників події

У одному із сіл Стрийського району на Львівщині неповнолітні побили товариша та виклали відео в Інтернет. Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, після чого буде вирішуватись питання щодо притягнення їх до відповідальності. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

На Львівщині поліцейські встановлюють особи неповнолітніх, які побили товариша та виклали відео в Інтернет. Публікацію сьогодні, 29 липня, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Також у коментарі до відео вказано, що подія мала місце в одному з сіл Стрийського району - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, після чого буде вирішуватись питання щодо притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо

28 липня в Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік через ревнощі кинув у будинку дві гранати. Внаслідок вибуху 45-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована, а 49-річний чоловік загинув на місці. За фактом замаху на вбивство поліція відкрила кримінальне провадження.