Підлітки побили товариша на Львівщині та виклали відео в мережу: поліція встановлює учасників події
Київ • УНН
На Львівщині поліція встановлює осіб неповнолітніх, які побили товариша та опублікували відео в Інтернеті. Подія сталася в одному із сіл Стрийського району.
У одному із сіл Стрийського району на Львівщині неповнолітні побили товариша та виклали відео в Інтернет. Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, після чого буде вирішуватись питання щодо притягнення їх до відповідальності. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
На Львівщині поліцейські встановлюють особи неповнолітніх, які побили товариша та виклали відео в Інтернет. Публікацію сьогодні, 29 липня, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Також у коментарі до відео вказано, що подія мала місце в одному з сіл Стрийського району
Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, після чого буде вирішуватись питання щодо притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо
28 липня в Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік через ревнощі кинув у будинку дві гранати. Внаслідок вибуху 45-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована, а 49-річний чоловік загинув на місці. За фактом замаху на вбивство поліція відкрила кримінальне провадження.