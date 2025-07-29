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Підлітки побили товариша на Львівщині та виклали відео в мережу: поліція встановлює учасників події

Київ • УНН

 • 512 перегляди

На Львівщині поліція встановлює осіб неповнолітніх, які побили товариша та опублікували відео в Інтернеті. Подія сталася в одному із сіл Стрийського району.

Підлітки побили товариша на Львівщині та виклали відео в мережу: поліція встановлює учасників події

У одному із сіл Стрийського району на Львівщині неповнолітні побили товариша та виклали відео в Інтернет. Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, після чого буде вирішуватись питання щодо притягнення їх до відповідальності. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

На Львівщині поліцейські встановлюють особи неповнолітніх, які побили товариша та виклали відео в Інтернет. Публікацію сьогодні, 29 липня, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Також у коментарі до відео вказано, що подія мала місце в одному з сіл Стрийського району 

- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, після чого буде вирішуватись питання щодо притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо

28 липня в Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік через ревнощі кинув у будинку дві гранати. Внаслідок вибуху 45-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована, а 49-річний чоловік загинув на місці. За фактом замаху на вбивство поліція відкрила кримінальне провадження.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Кривий Ріг
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