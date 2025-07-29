Подростки избили товарища на Львовщине и выложили видео в сеть: полиция устанавливает участников происшествия

В одном из сел Стрыйского района Львовской области несовершеннолетние избили товарища и выложили видео в Интернет. Правоохранители устанавливают всех участников происшествия, после чего будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности. Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

На Львовщине полицейские устанавливают личности несовершеннолетних, которые избили товарища и выложили видео в Интернет. Публикацию сегодня, 29 июля, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Также в комментарии к видео указано, что событие имело место в одном из сел Стрыйского района - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают всех участников происшествия, после чего будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности.

Напомним

28 июля в Центрально-Городском районе Кривого Рога мужчина из ревности бросил в доме две гранаты. В результате взрыва 45-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована, а 49-летний мужчина погиб на месте. По факту покушения на убийство полиция открыла уголовное производство.