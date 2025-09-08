Под Киевом парень избил двух мужчин ногами и палкой
Киев • УНН
В Белой Церкви парень нанес телесные повреждения двум мужчинам. Полиция устанавливает потерпевших, обстоятельства и свидетелей происшествия.
В городе Белая Церковь Киевской области парень нанес телесные повреждения ногами и палкой двум мужчинам, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
По данным правоохранителей, видео с указанным событием обнаружено во время мониторинга сети Интернет.
Полиция по данному факту зарегистрировала обращение в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Сейчас устанавливаются потерпевшие, все обстоятельства и возможные свидетели указанного события