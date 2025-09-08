$41.220.13
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 6032 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 11753 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 33737 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 25691 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 22384 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24225 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25593 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26296 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29451 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Под Киевом парень избил двух мужчин ногами и палкой

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Белой Церкви парень нанес телесные повреждения двум мужчинам. Полиция устанавливает потерпевших, обстоятельства и свидетелей происшествия.

Под Киевом парень избил двух мужчин ногами и палкой

В городе Белая Церковь Киевской области парень нанес телесные повреждения ногами и палкой двум мужчинам, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным правоохранителей, видео с указанным событием обнаружено во время мониторинга сети Интернет.

Подростки избили товарища на Львовщине и выложили видео в сеть: полиция устанавливает участников происшествия29.07.25, 22:41 • 3890 просмотров

Полиция по данному факту зарегистрировала обращение в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Сейчас устанавливаются потерпевшие, все обстоятельства и возможные свидетели указанного события 

- добавили правоохранители.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Киевская область
Белая Церковь