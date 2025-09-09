$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 27758 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 41795 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 38175 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 24703 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 22976 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24808 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37307 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 50992 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28739 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49918 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 23734 просмотра
Взрыв гранаты в Хмельницком: полицейские задержали подозреваемого

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В Хмельницком 45-летний мужчина взорвал гранату РГД-5 на улице, получив ампутацию руки. Также пострадал 59-летний прохожий, повреждены два автомобиля.

Взрыв гранаты в Хмельницком: полицейские задержали подозреваемого

В Хмельницком полицейские задержали 45-летнего мужчину, который на улице взорвал гранату. По данному факту открыты два уголовных производства, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Хмельницкой области.

Детали

Инцидент произошел 8 сентября, около 19:00. По данным правоохранительных органов, местный житель взорвал предмет, похожий на гранату "РГД-5".

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения - ему ампутировало руку. Также осколочные ранения получил еще один прохожий, 59-летний хмельничанин.

Были повреждены 2 автомобиля местных жителей - они были припаркованы неподалеку. Оба травмированных оказались в больнице.

45-летнего мужчину задержали. Он находится в больнице под конвоем. Ему предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 296 (Хулиганство);
    • ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами).

      Задержанному грозит длительный срок заключения. Происхождение взрывоопасного предмета устанавливается.

      Напомним

      В городе Белая Церковь, что на Киевщине, парень нанес телесные повреждения ногами и палкой двум мужчинам.

      Евгений Устименко

