Взрыв гранаты в Хмельницком: полицейские задержали подозреваемого
Киев • УНН
В Хмельницком 45-летний мужчина взорвал гранату РГД-5 на улице, получив ампутацию руки. Также пострадал 59-летний прохожий, повреждены два автомобиля.
В Хмельницком полицейские задержали 45-летнего мужчину, который на улице взорвал гранату. По данному факту открыты два уголовных производства, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Хмельницкой области.
Детали
Инцидент произошел 8 сентября, около 19:00. По данным правоохранительных органов, местный житель взорвал предмет, похожий на гранату "РГД-5".
В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения - ему ампутировало руку. Также осколочные ранения получил еще один прохожий, 59-летний хмельничанин.
Были повреждены 2 автомобиля местных жителей - они были припаркованы неподалеку. Оба травмированных оказались в больнице.
45-летнего мужчину задержали. Он находится в больнице под конвоем. Ему предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 296 (Хулиганство);
- ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми
припасами).
Задержанному грозит длительный срок заключения. Происхождение взрывоопасного предмета устанавливается.
Напомним
