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Всі перемовини саме такі, як потрібні Україні: Зеленський підбив підсумки візиту до США

Всі перемовини саме такі, як потрібні Україні: Зеленський підбив підсумки візиту до США

Київ • УНН

 • 62617 перегляди

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до США, де представив План перемоги. Він провів зустрічі з Джо Байденом, Дональдом Трампом та іншими політиками, обговоривши підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до США та наголосив, що "всі перемовини саме такі, як потрібні Україні", передає УНН.

"Сьогодні була зустріч із Дональдом Трампом. Дуже продуктивна й детальна. Я дуже вдячний. І це загалом був наповнений, довгий, надзвичайно важливий тиждень в Америці.

Як ми і планували, сьогодні вирушаємо додому після всіх потрібних перемовин. І всі перемовини саме такі, як потрібні Україні.

План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати. Готуємося до зустрічі в Німеччині у межах "Рамштайну" – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення", - заявив Зеленський під час відеозвернення.

Президент зазначив, що вчора у Вашингтоні Президентом США пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення.

"Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла. Дякую за безпрецедентний військовий пакет та відповідні рішення – великий пакет, обсяг майже 8 мільярдів. Це підтримає наших воїнів та весь наш народ, зокрема є хороші речі для ППО перед зимою. Були зустрічі в Конгресі США – повна підтримка. Обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам Палати представників за розмови, за дружні поради та за питання, які справді дають змогу досягти важливих результатів, нашої спільної сили та миру завдяки силі", - сказав Глава держави.

Він нагадав, що План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти.

"Зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс учора, довга розмова. І сьогодні – Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як росія", - повідомив Зеленський.

Президент повідомив про нові домовленості щодо реконструкції – G7+, більш ніж 30 країн приєдналися та Євросоюз.

"Це аналог нашого формату щодо безпеки: була безпекова декларація "сімки", і на її основі ми зробили безпекові угоди – уже 26, – які посилюють нас, поки ми ще не в НАТО. І тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції, щодо чітких кроків кожної країни", - додав Зеленський.

Проте, за його словами, найголовніше – фронт.

"Ми зробили все залежне від нас, від України, щоб максимально посилитись. І тепер разом із партнерами нам потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливий мир. Росія повинна програти цю війну. Україна має виграти. Це реальні основи для спільної безпеки. Мир завдяки силі.

Дякую всім, хто нам допомагає!" - резюмував він.

План перемоги представлений Америці, кожен пункт пояснили - Зеленський27.09.24, 21:41 • 61069 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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