Все переговоры именно такие, как нужны Украине: Зеленский подвел итоги визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в США и отметил, что "все переговоры именно такие, как нужны Украине", передает УНН.

"Сегодня была встреча с Дональдом Трампом. Очень продуктивная и детальная. Я очень благодарен. И это в целом была наполненная, длинная, чрезвычайно важная неделя в Америке.

Как мы и планировали, сегодня отправляемся домой после всех нужных переговоров. И все переговоры именно такие, как нужны Украине.

План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины - это более быстрый мир. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против россии, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать. Готовимся к встрече в Германии в рамках "Рамштайна" - это формат, где вместе с партнерами мы будем идти по содержанию пунктов Плана победы. Спасибо Президенту Байдену за приглашение", - заявил Зеленский во время видеообращения.

Президент отметил, что вчера в Вашингтоне Президентом США прошли все ключевые вещи, все ключевые решения.

"Спасибо за стремление реализовать именно такой путь, чтобы Украина выиграла. Спасибо за беспрецедентный военный пакет и соответствующие решения - большой пакет, объем почти 8 миллиардов. Это поддержит наших воинов и весь наш народ, в частности есть хорошие вещи для ПВО перед зимой. Были встречи в Конгрессе США - полная поддержка. Обе партии, обе палаты. Благодарен всем сенаторам, всем членам Палаты представителей за разговоры, за дружеские советы и за вопросы, которые действительно позволяют достичь важных результатов, нашей общей силы и мира благодаря силе", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что План победы был представлен обоим кандидатам в президенты.

"Встреча с вице-президентом Камалой Харрис вчера, долгий разговор. И сегодня - Дональд Трамп, разговор почти час. Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину непосредственно. Именно так и есть. Эту российскую войну надо заканчивать, и заканчивать справедливо, чтобы ни один агрессор не делал больше такого, как россия", - сообщил Зеленский.

Президент сообщил о новых договоренностях по реконструкции - G7+, более 30 стран присоединились и Евросоюз.

"Это аналог нашего формата по безопасности: была декларация по безопасности "семерки", и на ее основе мы сделали соглашения по безопасности - уже 26, - которые усиливают нас, пока мы еще не в НАТО. И теперь будут двусторонние документы со странами по реконструкции, по четким шагам каждой страны", - добавил Зеленский.

Однако, по его словам, самое главное - фронт.

"Мы сделали все зависящее от нас, от Украины, чтобы максимально усилиться. И теперь вместе с партнерами нам нужно обеспечить именно то, что приблизит справедливый мир. Россия должна проиграть эту войну. Украина должна выиграть. Это реальные основы для общей безопасности. Мир благодаря силе.

Спасибо всем, кто нам помогает!" - резюмировал он.

План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский