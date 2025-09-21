$41.250.00
Ексклюзив
05:00 • 1306 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 18714 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 36412 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 35891 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 51607 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 66482 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 57328 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 53769 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 47293 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 59720 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
05:00 • 1300 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День працівників лісу: що сьогодні відзначають у світі та Україні

Київ • УНН

 • 30 перегляди

21 вересня світ відзначає Всесвітній день подяки, День міні-гольфу, а також Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера та День європейського співробітництва. В Україні цього дня святкують День працівників лісу.

Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День працівників лісу: що сьогодні відзначають у світі та Україні

Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають Всесвітній день подяки, День міні-гольфу, а в Україні святкують своє професійне свято працівники лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості, пише УНН

Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера

21 вересня світ відзначає Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера. Часто її асоціюють лише з літніми людьми і помилково сприймають як звичайну розгубленість або забудькуватість. Насправді ж вона не обирає вік та інтенсивність ураження. На жаль, від цього не існує панацеї, і ця хвороба досі залишається важкою патологією.

Метою згаданого заходу є посилення пріоритетів і поінформованості суспільства про деменцію та асоційовані з нею проблеми; зниження ризику розвитку слабоумства; поширення інформації щодо діагностики, лікування та догляду таких пацієнтів; підтримка відповідних досліджень та інновацій.

Станом на сьогодні, ліків для радикальної боротьби із цією хворобою не знайдено. Наразі доступні лише методи, які можуть частково скоригувати стан хворого, сповільнити прогресування деменції та пом’якшити симптоми захворювання.

Британські вчені випробовують революційний аналіз крові на хворобу Альцгеймера10.09.25, 13:52 • 3248 переглядiв

Всесвітній день подяки

Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня. Вперше це свято відзначили в 1965 році на Гавайях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тим прекрасним речам, що існують в світі. Вже через рік День подяки відзначався в тих країнах, представники яких збиралися на Гавайях. 

День міні-гольфу

Сьогодні у світі відзначається День міні-гольфу. Історія цього свята бере свій початок ще у XIX ст. Гольф в мініатюрі винайшли для того, щоб до цього виду спорту могли долучитися жінки, бо в Шотландії вікторіанської епохи для жінок вважалося непристойним підіймати ключку вище рівня плечей. Через це жінки не могли долучитися до гри на традиційних галявинах. 

Перша версія зменшеного поля для гольфу була створена в 1867 році в Сент-Ендрюсі. Довгий час мініатюрний гольф був не надто відомим різновидом гри, проте вже наприкінці XIX ст. цей вид спорту вийшов за межі Європи та в нього почали грати в цілому світі. До 30-х років XX століття міні-гольф став справжнім хітом у Сполучених Штатах Америки. В одному лише Нью-Йорку налічувалося понад 150 галявин для цієї гри.

Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19.08.25, 08:54 • 151547 переглядiв

День європейського співробітництва

Щорічно 21 вересня відзначається День європейського співробітництва, який ще називають Днем ЄС.

Європа – це суміш різних культур, мов, цінностей та економік. Саме тому мешканцям Європи потрібно навчитися розуміти один одного для реалізації максимального потенціалу. Для цього в рамках програми співробітництва регіонам виділяється близько 10 мільярдів євро. Ці гроші витрачаються на спільну працю над адаптацією до зміни клімату, соціальною інтеграцією мігрантів тощо.

На практиці це відбувається за допомогою різноманітних проєктів, до яких залучаються різні регіони Європи. Коли об’єднуються зусилля – відкривається багато перспектив. До святкування приєдналися вже близько 30 країн.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 35954 перегляди

День працівників лісу

З 1993 року у третю неділю вересня в Україні відзначають професійне свято працівників лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості - День працівника лісу. 

Вперше цей день почали святкувати в 1966 році. Масова вирубка дерев для будівництва нових будівель змусила місцеві органи запровадити спеціальні охоронні організації. Адже знищення лісу могло привести до глобальних проблем з екологією.

Пізніше, в 1977 році, для розробки механізмів відновлення лісу та економного використання деревини було прийнято "лісове" законодавство. Професійні працівники лісництв зробили свій внесок, щоб зберегти природу. Для вшанування їх праці в 1980 році було затверджено свято "День працівника лісу".

Спецпрокурори викрили нові схеми розкрадання деревини на 32,8 млн грн у ДП "Ліси України"15.09.25, 11:56 • 2066 переглядiв

Павло Башинський

