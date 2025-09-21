Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День працівників лісу: що сьогодні відзначають у світі та Україні

Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають Всесвітній день подяки, День міні-гольфу, а в Україні святкують своє професійне свято працівники лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера

21 вересня світ відзначає Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера. Часто її асоціюють лише з літніми людьми і помилково сприймають як звичайну розгубленість або забудькуватість. Насправді ж вона не обирає вік та інтенсивність ураження. На жаль, від цього не існує панацеї, і ця хвороба досі залишається важкою патологією.

Метою згаданого заходу є посилення пріоритетів і поінформованості суспільства про деменцію та асоційовані з нею проблеми; зниження ризику розвитку слабоумства; поширення інформації щодо діагностики, лікування та догляду таких пацієнтів; підтримка відповідних досліджень та інновацій.

Станом на сьогодні, ліків для радикальної боротьби із цією хворобою не знайдено. Наразі доступні лише методи, які можуть частково скоригувати стан хворого, сповільнити прогресування деменції та пом’якшити симптоми захворювання.

Всесвітній день подяки

Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня. Вперше це свято відзначили в 1965 році на Гавайях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тим прекрасним речам, що існують в світі. Вже через рік День подяки відзначався в тих країнах, представники яких збиралися на Гавайях.

День міні-гольфу

Сьогодні у світі відзначається День міні-гольфу. Історія цього свята бере свій початок ще у XIX ст. Гольф в мініатюрі винайшли для того, щоб до цього виду спорту могли долучитися жінки, бо в Шотландії вікторіанської епохи для жінок вважалося непристойним підіймати ключку вище рівня плечей. Через це жінки не могли долучитися до гри на традиційних галявинах.

Перша версія зменшеного поля для гольфу була створена в 1867 році в Сент-Ендрюсі. Довгий час мініатюрний гольф був не надто відомим різновидом гри, проте вже наприкінці XIX ст. цей вид спорту вийшов за межі Європи та в нього почали грати в цілому світі. До 30-х років XX століття міні-гольф став справжнім хітом у Сполучених Штатах Америки. В одному лише Нью-Йорку налічувалося понад 150 галявин для цієї гри.

День європейського співробітництва

Щорічно 21 вересня відзначається День європейського співробітництва, який ще називають Днем ЄС.

Європа – це суміш різних культур, мов, цінностей та економік. Саме тому мешканцям Європи потрібно навчитися розуміти один одного для реалізації максимального потенціалу. Для цього в рамках програми співробітництва регіонам виділяється близько 10 мільярдів євро. Ці гроші витрачаються на спільну працю над адаптацією до зміни клімату, соціальною інтеграцією мігрантів тощо.

На практиці це відбувається за допомогою різноманітних проєктів, до яких залучаються різні регіони Європи. Коли об’єднуються зусилля – відкривається багато перспектив. До святкування приєдналися вже близько 30 країн.

День працівників лісу

З 1993 року у третю неділю вересня в Україні відзначають професійне свято працівників лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості - День працівника лісу.

Вперше цей день почали святкувати в 1966 році. Масова вирубка дерев для будівництва нових будівель змусила місцеві органи запровадити спеціальні охоронні організації. Адже знищення лісу могло привести до глобальних проблем з екологією.

Пізніше, в 1977 році, для розробки механізмів відновлення лісу та економного використання деревини було прийнято "лісове" законодавство. Професійні працівники лісництв зробили свій внесок, щоб зберегти природу. Для вшанування їх праці в 1980 році було затверджено свято "День працівника лісу".

