Эксклюзив
05:00
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
публикации
Эксклюзивы
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
05:00
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине

Киев • УНН

 • 46 просмотра

21 сентября мир отмечает Всемирный день благодарности, День мини-гольфа, а также Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера и День европейского сотрудничества. В Украине в этот день празднуют День работников леса.

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине

Сегодня, 21 сентября, в мире отмечают Всемирный день благодарности, День мини-гольфа, а в Украине празднуют свой профессиональный праздник работники лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей промышленности, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

21 сентября мир отмечает Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Часто ее ассоциируют только с пожилыми людьми и ошибочно воспринимают как обычную растерянность или забывчивость. На самом же деле она не выбирает возраст и интенсивность поражения. К сожалению, от этого не существует панацеи, и эта болезнь до сих пор остается тяжелой патологией.

Целью упомянутого мероприятия является усиление приоритетов и осведомленности общества о деменции и ассоциированных с ней проблемах; снижение риска развития слабоумия; распространение информации о диагностике, лечении и уходе за такими пациентами; поддержка соответствующих исследований и инноваций.

По состоянию на сегодня, лекарств для радикальной борьбы с этой болезнью не найдено. Сейчас доступны только методы, которые могут частично скорректировать состояние больного, замедлить прогрессирование деменции и смягчить симптомы заболевания.

Британские ученые испытывают революционный анализ крови на болезнь Альцгеймера10.09.25, 13:52 • 3248 просмотров

Всемирный день благодарности

Всемирный день благодарности отмечается ежегодно 21 сентября. Впервые этот праздник отметили в 1965 году на Гавайях, когда на международных собраниях было решено выделить один день в году для официального выражения благодарности и уважения тем прекрасным вещам, которые существуют в мире. Уже через год День благодарности отмечался в тех странах, представители которых собирались на Гавайях.

День мини-гольфа

Сегодня в мире отмечается День мини-гольфа. История этого праздника берет свое начало еще в XIX в. Гольф в миниатюре изобрели для того, чтобы к этому виду спорта могли приобщиться женщины, потому что в Шотландии викторианской эпохи для женщин считалось неприличным поднимать клюшку выше уровня плеч. Из-за этого женщины не могли приобщиться к игре на традиционных полянах.

Первая версия уменьшенного поля для гольфа была создана в 1867 году в Сент-Эндрюсе. Долгое время миниатюрный гольф был не слишком известным видом игры, однако уже в конце XIX в. этот вид спорта вышел за пределы Европы и в него начали играть во всем мире. К 30-м годам XX века мини-гольф стал настоящим хитом в Соединенных Штатах Америки. В одном только Нью-Йорке насчитывалось более 150 полян для этой игры.

Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19.08.25, 08:54 • 151547 просмотров

День европейского сотрудничества

Ежегодно 21 сентября отмечается День европейского сотрудничества, который еще называют Днем ЕС.

Европа – это смесь различных культур, языков, ценностей и экономик. Именно поэтому жителям Европы нужно научиться понимать друг друга для реализации максимального потенциала. Для этого в рамках программы сотрудничества регионам выделяется около 10 миллиардов евро. Эти деньги тратятся на совместную работу над адаптацией к изменению климата, социальной интеграцией мигрантов и т.д.

На практике это происходит с помощью разнообразных проектов, к которым привлекаются различные регионы Европы. Когда объединяются усилия – открывается много перспектив. К празднованию присоединились уже около 30 стран.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 35957 просмотров

День работников леса

С 1993 года в третье воскресенье сентября в Украине отмечают профессиональный праздник работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей промышленности - День работника леса.

Впервые этот день начали праздновать в 1966 году. Массовая вырубка деревьев для строительства новых зданий заставила местные органы ввести специальные охранные организации. Ведь уничтожение леса могло привести к глобальным проблемам с экологией.

Позже, в 1977 году, для разработки механизмов восстановления леса и экономного использования древесины было принято "лесное" законодательство. Профессиональные работники лесничеств внесли свой вклад, чтобы сохранить природу. Для чествования их труда в 1980 году был утвержден праздник "День работника леса".

Спецпрокуроры разоблачили новые схемы хищения древесины на 32,8 млн грн в ГП "Леса Украины"15.09.25, 11:56 • 2066 просмотров

Павел Башинский

