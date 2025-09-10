Британские ученые испытывают революционный анализ крови на болезнь Альцгеймера

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10:41 • 1456 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 12865 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 16532 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 15508 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 22558 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 17997 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44244 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 88146 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74001 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83515 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
47%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 24535 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 51668 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый05:17 • 15973 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto06:04 • 21928 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 14649 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 1466 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 5852 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 12876 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 16546 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 88150 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 57861 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 53276 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 50515 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 119415 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 74512 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Британские ученые испытывают революционный анализ крови на болезнь Альцгеймера

Киев • УНН

 • 180 просмотра

В Великобритании стартует исследование нового анализа крови для раннего выявления болезни Альцгеймера. Тест значительно повысит точность диагностики и поможет пациентам получить лечение на ранних стадиях.

Британские ученые испытывают революционный анализ крови на болезнь Альцгеймера

В Великобритании стартует исследование нового анализа крови, способного выявлять ранние признаки болезни Альцгеймера. Ожидается, что тест значительно повысит точность диагностики и поможет пациентам получить лечение на ранних стадиях заболевания. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Анализ крови может выявить биомаркеры искусственных белков, которые накапливаются в мозге пациентов с этим заболеванием, и будет использоваться в дополнение к когнитивным тестам, которые часто неправильно диагностируют болезнь на ранних стадиях.

Ученые, возглавляющие исследование в Университетском колледже Лондона, считают, что анализ крови улучшит точность диагностики с 70% до более чем 90%.

Более 1000 человек по всей Великобритании с подозрением на деменцию пройдут анализ крови на болезнь Альцгеймера. Пациенты будут набраны в 20 клиниках.

Болезнь Альцгеймера - самая распространенная форма деменции

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции и связана с накоплением в мозге двух искусственных белков – амилоида и тау-белка, которые могут накапливаться до 20 лет до появления симптомов. Новый анализ крови, который стоит около 100 фунтов стерлингов, измеряет биомаркер под названием p-tau217, который отражает наличие обоих белков.

Ранее единственным способом подтвердить болезнь Альцгеймера было специализированное ПЭТ-сканирование мозга и люмбальная пункция для получения спинномозговой жидкости. Однако эти тесты не являются частью обычной диагностики болезни Альцгеймера, и лишь 2% пациентов их получают.

Профессор Фиона Каррагер, главный сотрудник по вопросам политики и исследований Общества Альцгеймера, сказала: "Наше недавнее исследование показало, что лишь треть людей с деменцией считала свой опыт диагностики позитивным, тогда как многие сообщали, что боялись получить диагноз".

В результате, слишком часто деменцию диагностируют поздно, что ограничивает доступ к поддержке, лечению и возможностям планировать наперед

- отметила она.

Набор участников исследования

В клинике памяти в Эссексе стартовал набор участников в исследование ADAPT. Планируется привлечь еще 19 специализированных центров NHS по всей Великобритании. Исследование проводят ученые Университетского колледжа Лондона при поддержке Alzheimer's Research UK и финансировании от Народной почтовой лотереи.

Половина участников получат результаты анализа крови в течение трех месяцев, остальные - через 12 месяцев. Исследователи будут проверять, как пациенты и врачи интерпретируют и реагируют на результаты теста и как будет оцениваться влияние теста на качество жизни участников.

В случае успеха тест на кровь может стать стандартным инструментом для диагностики болезни Альцгеймера. 71-летний Стивен Пидвилл из северного Лондона считает, что точный экспресс-анализ в сочетании с новыми методами лечения станет "революционным шагом" для семей, столкнувшихся с этим заболеванием. Его партнерше Рэйчел Хоули, с которой они прожили более 50 лет, почти десять лет назад поставили диагноз болезнь Альцгеймера.

Это изменит представление людей о болезни Альцгеймера: ее начнут воспринимать скорее как инвалидность, а не как "проклятие, о котором нельзя говорить", сказала она.

Несмотря на диагноз, я продолжаю жить счастливой жизнью и чувствую себя очень счастливой

- сказал он изданию.

Лечение болезни Паркинсона с помощью ИИ: ученые предложили обновленный метод03.04.25, 16:17 • 11349 просмотров

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости Мира
Великобритания