Британские ученые испытывают революционный анализ крови на болезнь Альцгеймера

В Великобритании стартует исследование нового анализа крови, способного выявлять ранние признаки болезни Альцгеймера. Ожидается, что тест значительно повысит точность диагностики и поможет пациентам получить лечение на ранних стадиях заболевания. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Анализ крови может выявить биомаркеры искусственных белков, которые накапливаются в мозге пациентов с этим заболеванием, и будет использоваться в дополнение к когнитивным тестам, которые часто неправильно диагностируют болезнь на ранних стадиях.

Ученые, возглавляющие исследование в Университетском колледже Лондона, считают, что анализ крови улучшит точность диагностики с 70% до более чем 90%.

Более 1000 человек по всей Великобритании с подозрением на деменцию пройдут анализ крови на болезнь Альцгеймера. Пациенты будут набраны в 20 клиниках.

Болезнь Альцгеймера - самая распространенная форма деменции

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции и связана с накоплением в мозге двух искусственных белков – амилоида и тау-белка, которые могут накапливаться до 20 лет до появления симптомов. Новый анализ крови, который стоит около 100 фунтов стерлингов, измеряет биомаркер под названием p-tau217, который отражает наличие обоих белков.

Ранее единственным способом подтвердить болезнь Альцгеймера было специализированное ПЭТ-сканирование мозга и люмбальная пункция для получения спинномозговой жидкости. Однако эти тесты не являются частью обычной диагностики болезни Альцгеймера, и лишь 2% пациентов их получают.

Профессор Фиона Каррагер, главный сотрудник по вопросам политики и исследований Общества Альцгеймера, сказала: "Наше недавнее исследование показало, что лишь треть людей с деменцией считала свой опыт диагностики позитивным, тогда как многие сообщали, что боялись получить диагноз".

В результате, слишком часто деменцию диагностируют поздно, что ограничивает доступ к поддержке, лечению и возможностям планировать наперед - отметила она.

Набор участников исследования

В клинике памяти в Эссексе стартовал набор участников в исследование ADAPT. Планируется привлечь еще 19 специализированных центров NHS по всей Великобритании. Исследование проводят ученые Университетского колледжа Лондона при поддержке Alzheimer's Research UK и финансировании от Народной почтовой лотереи.

Половина участников получат результаты анализа крови в течение трех месяцев, остальные - через 12 месяцев. Исследователи будут проверять, как пациенты и врачи интерпретируют и реагируют на результаты теста и как будет оцениваться влияние теста на качество жизни участников.

В случае успеха тест на кровь может стать стандартным инструментом для диагностики болезни Альцгеймера. 71-летний Стивен Пидвилл из северного Лондона считает, что точный экспресс-анализ в сочетании с новыми методами лечения станет "революционным шагом" для семей, столкнувшихся с этим заболеванием. Его партнерше Рэйчел Хоули, с которой они прожили более 50 лет, почти десять лет назад поставили диагноз болезнь Альцгеймера.

Это изменит представление людей о болезни Альцгеймера: ее начнут воспринимать скорее как инвалидность, а не как "проклятие, о котором нельзя говорить", сказала она.

Несмотря на диагноз, я продолжаю жить счастливой жизнью и чувствую себя очень счастливой - сказал он изданию.

