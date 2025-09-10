Британські вчені випробовують революційний аналіз крові на хворобу Альцгеймера

У Великій Британії стартує дослідження нового аналізу крові, здатного виявляти ранні ознаки хвороби Альцгеймера. Очікується, що тест значно підвищить точність діагностики та допоможе пацієнтам отримати лікування на ранніх стадіях захворювання. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Аналіз крові може виявити біомаркери штучних білків, які накопичуються в мозку пацієнтів із цим захворюванням, і буде використовуватися на додаток до когнітивних тестів, які часто неправильно діагностують хворобу на ранніх стадіях.

Вчені, які очолюють дослідження в Університетському коледжі Лондона, вважають, що аналіз крові покращить точність діагностики з 70% до понад 90%.

Понад 1000 людей по всій Великій Британії з підозрою на деменцію пройдуть аналіз крові на хворобу Альцгеймера. Пацієнтів буде набрано у 20 клініках.

Хвороба Альцгеймера - найпоширеніша форма деменції

Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції та пов'язана з накопиченням у мозку двох штучних білків – амілоїду та тау-білка, які можуть накопичуватися до 20 років до появи симптомів. Новий аналіз крові, який коштує близько 100 фунтів стерлінгів, вимірює біомаркер під назвою p-tau217, який відображає наявність обох білків.

Раніше єдиним способом підтвердити хворобу Альцгеймера було спеціалізоване ПЕТ-сканування мозку та люмбальна пункція для отримання спинномозкової рідини. Однак ці тести не є частиною звичайної діагностики хвороби Альцгеймера, і лише 2% пацієнтів їх отримують.

Професор Фіона Каррагер, головний співробітник з питань політики та досліджень Товариства Альцгеймера, сказала: "Наше нещодавнє опитування показало, що лише третина людей з деменцією вважала свій досвід діагностики позитивним, тоді як багато хто повідомляв, що боявся отримати діагноз".

В результаті, занадто часто деменцію діагностують пізно, що обмежує доступ до підтримки, лікування та можливостей планувати наперед - зазначила вона.

Набір учасників дослідження

У клініці пам’яті в Ессексі стартував набір учасників у дослідження ADAPT. Планується залучити ще 19 спеціалізованих центрів NHS по всій Великій Британії. Дослідження проводять науковці Університетського коледжу Лондона за підтримки Alzheimer's Research UK та фінансуванням від Народної поштової лотереї.

Половина учасників отримають результати аналізу крові протягом трьох місяців, решта - через 12 місяців. Дослідники перевірятимуть, як пацієнти та лікарі інтерпретують і реагують на результати тесту та як оцінюватиметься вплив тесту на якість життя учасників.

У разі успіху тест на кров може стати стандартним інструментом для діагностики хвороби Альцгеймера. 71-річний Стівен Підвілл із північного Лондона вважає, що точний експрес-аналіз у поєднанні з новими методами лікування стане "революційним кроком" для сімей, які зіткнулися з цим захворюванням. Його партнерці Рейчел Хоулі, з якою вони прожили понад 50 років, майже десять років тому поставили діагноз хвороба Альцгеймера.

Це змінить уявлення людей про хворобу Альцгеймера: її почнуть сприймати радше як інвалідність, а не як "прокляття, про яке не можна говорити", сказала вона.

Незважаючи на діагноз, я продовжую жити щасливим життям і відчуваю себе дуже щасливою - сказав він виданню.

Лікування хвороби Паркінсона за допомогою ШІ: вчені запропонували оновлений метод