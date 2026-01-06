$42.420.13
14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Вражено нафтобазу, пункти управління і РЛС: ЗСУ завдали нових чутливих ударів по рф

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Сили оборони України в ніч на 6 січня уразили нафтобазу "Гєркон Плюс" у липецькій області рф. Також було завдано ударів по пунктах управління БПЛА та РЛС С-300В.

Вражено нафтобазу, пункти управління і РЛС: ЗСУ завдали нових чутливих ударів по рф

Сили оборони України у ніч на 6 січня завдали ударів по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту стрілецькі хутори липецької області рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, ціль була уражена. Ступінь збитків уточнюється. Також було завдано ураження пунктам управління безпілотних літальних апаратів противника у районах населених пунктів:

  • Покровськ, Донецька область, Україна;
    • валєтовка, курська область, рф;
      • грайворон, бєлгородська область, рф.

        У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.

        Також уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.

        Водночас Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі старосєлья бєлгородської області рф. Ціль уражено. Втрати уточнюються.

        Нагадаємо

        Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно атакували арсенал №100 ГРАУ в костромській області та нафтобазу "Геркон Плюс" у липецькій області.

        У Генштабі ЗСУ зазначили, що на території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється.

        Євген Устименко

