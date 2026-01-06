Вражено нафтобазу, пункти управління і РЛС: ЗСУ завдали нових чутливих ударів по рф
Київ • УНН
Сили оборони України в ніч на 6 січня уразили нафтобазу "Гєркон Плюс" у липецькій області рф. Також було завдано ударів по пунктах управління БПЛА та РЛС С-300В.
Сили оборони України у ніч на 6 січня завдали ударів по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту стрілецькі хутори липецької області рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, ціль була уражена. Ступінь збитків уточнюється. Також було завдано ураження пунктам управління безпілотних літальних апаратів противника у районах населених пунктів:
- Покровськ, Донецька область, Україна;
- валєтовка, курська область, рф;
- грайворон, бєлгородська область, рф.
У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.
Також уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.
Водночас Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі старосєлья бєлгородської області рф. Ціль уражено. Втрати уточнюються.
Нагадаємо
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно атакували арсенал №100 ГРАУ в костромській області та нафтобазу "Геркон Плюс" у липецькій області.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що на території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється.