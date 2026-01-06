Поражены нефтебаза, пункты управления и РЛС: ВСУ нанесли новые чувствительные удары по рф

$42.420.13
14:48 • 1952 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 15684 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 25217 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 36416 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 55799 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 51926 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 74496 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 139405 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57324 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55296 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 38285 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле6 января, 08:04 • 43948 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 39602 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 59010 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 26072 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 17086 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 60551 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 139405 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 85747 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 147909 просмотра
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 8242 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 33566 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 77186 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 69990 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 65129 просмотра
Поражены нефтебаза, пункты управления и РЛС: ВСУ нанесли новые чувствительные удары по рф

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 6 января поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области рф. Также были нанесены удары по пунктам управления БПЛА и РЛС С-300В.

Поражены нефтебаза, пункты управления и РЛС: ВСУ нанесли новые чувствительные удары по рф

Силы обороны Украины в ночь на 6 января нанесли удары по нефтебазе "Геркон Плюс" в районе населенного пункта стрелецкие хутора липецкой области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

По данным Генштаба, цель была поражена. Степень ущерба уточняется. Также было нанесено поражение пунктам управления беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов:

  • Покровск, Донецкая область, Украина;
    • валетовка, курская область, рф;
      • грайворон, белгородская область, рф.

        Во всех случаях зафиксировано попадание в цели.

        Также поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области.

        В то же время Силы обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника в районе староселья белгородской области рф. Цель поражена. Потери уточняются.

        Напомним

        Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в Костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области.

        В Генштабе ВСУ отметили, что на территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется.

        Евгений Устименко

        Война в УкраинеНовости Мира
        Техника
        Энергетика
        Военное положение
        Война в Украине
        Столкновения
        Государственная граница Украины
        Курская область
        Донецкая область
        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
        Служба безопасности Украины
        Ракетная система С-300
        Украина