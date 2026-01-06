Поражены нефтебаза, пункты управления и РЛС: ВСУ нанесли новые чувствительные удары по рф

Силы обороны Украины в ночь на 6 января нанесли удары по нефтебазе "Геркон Плюс" в районе населенного пункта стрелецкие хутора липецкой области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

По данным Генштаба, цель была поражена. Степень ущерба уточняется. Также было нанесено поражение пунктам управления беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов:

Покровск, Донецкая область, Украина;

валетовка, курская область, рф;

грайворон, белгородская область, рф.

Во всех случаях зафиксировано попадание в цели.

Также поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника в районе староселья белгородской области рф. Цель поражена. Потери уточняются.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в Костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области.

В Генштабе ВСУ отметили, что на территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется.