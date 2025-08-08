Ворожі БпЛА атакували Сумщину: є постраждалий та значні руйнування
Київ • УНН
Вночі 8 серпня російські війська атакували Сумщину ударними БпЛА, поранивши 54-річного чоловіка. Пошкоджено нежитлові будівлі, магазин, авто, багатоповерхівки та об'єкти соціальної сфери.
Вночі 8 серпня росіяни атакували Сумщину ударними БпЛА. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
За його словами, обійшлося без загиблих. Водночас у Сумській громаді постраждав 54-річний чоловік.
Медики обстежили його, надали допомогу. Лікується амбулаторно. ... Пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.
Також він розповів, що у Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.
"Власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу. Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків", - резюмував керівник Сумської ОВА.
5 серпня російські війська завдали ракетного удару по агропідприємству поблизу Сум. Двоє людей загинули.
