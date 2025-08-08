$41.610.07
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 14407 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 64644 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 55641 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 116791 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 113218 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96557 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146388 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75050 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47897 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
Ворожі БпЛА атакували Сумщину: є постраждалий та значні руйнування

Київ • УНН

 • 1552 перегляди

Вночі 8 серпня російські війська атакували Сумщину ударними БпЛА, поранивши 54-річного чоловіка. Пошкоджено нежитлові будівлі, магазин, авто, багатоповерхівки та об'єкти соціальної сфери.

Ворожі БпЛА атакували Сумщину: є постраждалий та значні руйнування

Вночі 8 серпня росіяни атакували Сумщину ударними БпЛА. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, обійшлося без загиблих. Водночас у Сумській громаді постраждав 54-річний чоловік.

Медики обстежили його, надали допомогу. Лікується амбулаторно. ... Пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.

- констатував Григоров.

Також він розповів, що у Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

"Власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу. Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків", - резюмував керівник Сумської ОВА.

Нагадаємо

5 серпня російські війська завдали ракетного удару по агропідприємству поблизу Сум. Двоє людей загинули.

росіяни використовують дрони для віддаленого мінування Сумщини: що треба знати05.08.25, 16:59 • 3111 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Сумська область
Шостка
Суми