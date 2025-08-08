Вражеские БПЛА атаковали Сумщину: есть пострадавший и значительные разрушения
Киев • УНН
Ночью 8 августа российские войска атаковали Сумщину ударными БПЛА, ранив 54-летнего мужчину. Повреждены нежилые здания, магазин, авто, многоэтажки и объекты социальной сферы.
Ночью 8 августа россияне атаковали Сумскую область ударными БпЛА. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, обошлось без погибших. В то же время в Сумской общине пострадал 54-летний мужчина.
Медики обследовали его, оказали помощь. Лечится амбулаторно. ... Повреждены нежилые здания, магазин и авто.
Также он рассказал, что в Шосткинской общине в результате попаданий трех БпЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.
"Владельцам поврежденного имущества окажут необходимую помощь. Специалисты обследуют территорию, масштабы повреждений уточняются. Работают спасатели и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий", - резюмировал руководитель Сумской ОВА.
Напомним
5 августа российские войска нанесли ракетный удар по агропредприятию вблизи Сум. Два человека погибли.
